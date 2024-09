Provincia di Frosinone, manutenzione straordinaria sulla provinciale n°8 Esperia importante arteria di collegamento

La Provincia di Frosinone ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 8 ‘Esperia’, che unisce i comuni di Pontecorvo e Esperia e rappresenta anche l’unica via di collegamento tra il Comune di Esperia e la SR 630 Ausonia (Cassino-Formia).Questo intervento si colloca nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ promossa dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e migliorare le infrastrutture stradali.I lavori comprendono la risagomatura del capostrada e la posa di nuovo conglomerato bituminoso binder lungo tratti cruciali della strada, con particolare attenzione ai punti dal chilometro 14+700 al chilometro 15+080. Queste azioni sono essenziali per ripristinare e mantenere la funzionalità della strada, garantendo così una migliore percorribilità e sicurezza per tutti gli utenti della strada. Saranno inoltre eseguiti lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale e la pulizia dei fossetti laterali per assicurare un adeguato deflusso delle acque meteoriche.Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha commentato: “Questo progetto di manutenzione non solo migliora significativamente la sicurezza stradale, ma risponde anche alle crescenti esigenze di mobilità del nostro territorio. È fondamentale per noi assicurare che le infrastrutture siano non solo funzionali ma anche sicure. Con questi interventi sulla SP 8 ‘Esperia’, ci impegniamo a proteggere i cittadini e a migliorare la qualità delle loro quotidiane esperienze di viaggio”.Il Consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “I lavori in corso sono cruciali per la sicurezza degli utenti. L’attenzione alla manutenzione preventiva ci consente di evitare problemi maggiori in futuro e di mantenere le nostre strade in condizioni ottimali per tutti coloro che le percorrono”.L’Amministrazione provinciale di Frosinone continua a mostrare un forte impegno nella manutenzione delle strade provinciali, investendo in opere che promuovono la sicurezza e il benessere della popolazione. Con l’obiettivo di una mobilità sempre più sicura e efficiente, i lavori sulla SP 8 ‘Esperia’ sono un esempio concreto di come la Provincia risponda attivamente alle necessità della collettività, mantenendo un focus costante sulla sicurezza dei suoi cittadini e sull’efficienza delle sue vie di comunicazione.

