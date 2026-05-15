Provincia di Frosinone, l’asse Di Stefano-Ruspandini accende la politica

Di Augusto D’Ambrogio.

La presenza del presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, all’iniziativa organizzata da Massimo Ruspandini ha acceso immediatamente il dibattito politico in Ciociaria. Un’apparizione che, pur inserita in un contesto culturale e letterario, non è passata inosservata agli osservatori della politica provinciale.

L’occasione era la presentazione del libro Nella terra dei giganti, firmato dallo storico Giancarlo Pavat e dallo stesso Ruspandini. In sala anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che durante il suo intervento ha sottolineato più volte il rapporto di collaborazione istituzionale con Di Stefano.

Ma il peso politico dell’evento è apparso evidente fin dall’inizio. La platea era fortemente caratterizzata dalla presenza di esponenti di Fratelli d’Italia: tra gli altri i deputati Paolo Pulciani e Aldo Mattia, il consigliere regionale Daniele Maura, oltre a Fabio Tagliaferri e Fabio D’Angelis.

Per questo motivo, la partecipazione di Di Stefano è stata interpretata da molti come un possibile segnale politico in vista delle future elezioni provinciali. È presto per parlare di una candidatura sponsorizzata da Fratelli d’Italia, ma la sensazione di un’apertura di credito nei confronti dell’attuale presidente della Provincia è stata forte.

Nel frattempo resta aperta la delicata partita delle deleghe in Provincia. Dopo gli incontri con le delegazioni consiliari, la Lega avrebbe chiesto un assetto di maggioranza, limitando gli incarichi ai consiglieri del centrodestra: quattro di Fratelli d’Italia, due del Carroccio e uno di Forza Italia, con la possibile aggiunta di Gianluca Quadrini.

Una strategia che, secondo diversi addetti ai lavori, punta a costruire le condizioni per una futura candidatura unitaria di Di Stefano alla presidenza della Provincia. Ma la mossa viene letta anche come un tentativo della Lega di accelerare gli equilibri interni del centrodestra, soprattutto dopo anni di rapporti non sempre lineari con Fratelli d’Italia negli enti intermedi.

Ed è proprio in questo quadro che la presenza di Di Stefano all’evento di Ruspandini assume un significato politico più ampio: un messaggio chiaro sulla centralità di Fratelli d’Italia negli equilibri della coalizione e sulla volontà del partito di rivendicare un ruolo decisivo nella scelta del futuro candidato presidente.

Di Stefano, però, sembra intenzionato a proseguire lungo la strada di una governance condivisa che coinvolga tutti e dodici i consiglieri provinciali. Anche perché il suo successo del 2022 arrivò grazie anche al sostegno di esponenti del Partito Democratico come Francesco De Angelis e Sara Battisti.

Le elezioni provinciali sono previste nel marzo 2027. E in dieci mesi, negli equilibri della politica ciociara, può ancora cambiare tutto.