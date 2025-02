PROVINCIA DI FROSINONE: ISTITUITO L’OSSERVATORIO SCOLASTICO PERMANENTE PROVINCIALE

Programmazione e tutela del sistema scolastico locale, la Provincia di Frosinone istituisce l’Osservatorio Scolastico Permanente Provinciale (O.S.P.P.).

L’Osservatorio nasce come strumento di analisi, monitoraggio e proposta sulle tematiche del dimensionamento scolastico, dell’edilizia e della qualità dell’offerta formativa, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per garantire la continuità didattica e la stabilità delle istituzioni scolastiche della provincia.

“La scuola è una priorità per la Provincia di Frosinone – hanno dichiarato congiuntamente il Presidente Luca Di Stefano e il consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Adamo Pantano – . L’Osservatorio nasce per affrontare in modo strutturato e partecipato le criticità del nostro territorio, con particolare attenzione alla sicurezza degli edifici, alla qualità dell’offerta formativa e alla necessità di garantire agli studenti un ambiente idoneo allo studio”.

L’organismo, a carattere consultivo e propositivo, avrà il compito di analizzare le esigenze del territorio, monitorare l’attuazione del Piano di Dimensionamento Scolastico e proporre eventuali modifiche migliorative. Sarà presieduto dal consigliere provinciale delegato all’Istruzione e coinvolgerà tutti gli attori istituzionali competenti.

“La razionalizzazione della rete scolastica deve avvenire nel pieno rispetto delle esigenze degli studenti e delle famiglie del territorio. Vogliamo limitare chiusure indiscriminate e disagi agli alunni, lavorando con una visione d’insieme che garantisca il diritto allo studio in condizioni ottimali”, ha aggiunto Pantano.

L’Osservatorio si riunirà bimestralmente, avrà una segreteria tecnica curata dal Settore Patrimonio – Edilizia Scolastica della Provincia e avrà un ruolo strategico nella programmazione del futuro scolastico del territorio.

“L’istruzione è il cuore della nostra società. Con questo strumento vogliamo mettere al centro i bisogni degli studenti, assicurando che ogni decisione sia ponderata e condivisa. La Provincia di Frosinone continuerà a investire nella scuola, sia dal punto di vista infrastrutturale che programmatico”, ha concluso il Presidente Luca Di Stefano.

L’Osservatorio Scolastico Permanente rappresenta dunque una garanzia di trasparenza e partecipazione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella programmazione scolastica del territorio.

* Nella foto in allegato da sinistra il Presidente Di Stefano e il consigliere Pantano