Provincia di Frosinone, il voto degli amministratori locali ribalta gli equilibri: il centrodestra vola al 56,64%

Di Augusto D’ Ambrogio.

Il voto degli amministratori locali ridisegna gli equilibri politici alla Provincia di Frosinone e certifica un netto rafforzamento del centrodestra. Le elezioni provinciali hanno infatti consegnato una fotografia chiara: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia insieme raggiungono il 56,64% dei voti ponderati, distanziando nettamente il centrosinistra fermo al 33,58%. A questi numeri va aggiunto anche il 9,77% della lista Progetto Futuro, che contribuisce a delineare un quadro politico profondamente mutato rispetto al passato.

Naturalmente, come sempre accade nelle elezioni di secondo livello – dove votano sindaci e consiglieri comunali – nel segreto dell’urna possono aver inciso scelte trasversali o rapporti personali tra amministratori. Tuttavia la lettura complessiva dei dati lascia poco spazio a interpretazioni alternative: il centrodestra tra gli amministratori locali è oggi la forza politica largamente maggioritaria.

Nel dettaglio, i tre partiti del centrodestra hanno totalizzato 54.551 voti ponderati, pari appunto al 56,64%. Fratelli d’Italia si conferma il partito trainante con 29.105 voti ponderati (30,22%), seguito dalla Lega con 13.936 voti (14,47%) e da Forza Italia con 11.509 voti (11,95%).

Il centrosinistra si ferma invece al 33,58% complessivo. Il Partito Democratico ottiene 24.402 voti ponderati, pari al 25,34%, mentre la lista Provincia in Comune raccoglie 7.931 voti, pari all’8,24%. A completare il quadro c’è Progetto Futuro, che totalizza 9.413 voti ponderati pari al 9,77%.

Il risultato più significativo è probabilmente il sorpasso netto di Fratelli d’Italia sul Partito Democratico, con un distacco di 4.703 voti ponderati, pari a oltre 4 punti percentuali. Un dato che si riflette anche nella composizione del Consiglio provinciale: quattro consiglieri eletti per Fratelli d’Italia contro tre per il Partito Democratico.

Le elezioni di domenica scorsa hanno dunque rivoluzionato il quadro politico tra gli amministratori locali della provincia, offrendo indicazioni precise sugli equilibri territoriali.

Nei prossimi mesi, tuttavia, lo scenario potrebbe registrare alcuni aggiustamenti. Il 24 e 25 maggio saranno infatti chiamati al voto nove comuni della provincia di Frosinone: Pontecorvo, Boville Ernica, Acquafondata, Ripi, Patrica, Fontana Liri, Trevi nel Lazio, Guarcino e Belmonte Castello. Il rinnovo delle amministrazioni locali modificherà inevitabilmente la platea dei grandi elettori delle provinciali, anche se difficilmente potrà stravolgere gli attuali rapporti di forza.

All’orizzonte c’è poi un’altra scadenza importante: a fine anno terminerà il mandato del presidente della Provincia Luca Di Stefano, che ha già manifestato l’intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato. Sarà proprio il presidente uscente a indire le elezioni, che con ogni probabilità si terranno nel marzo del 2027.

Un appuntamento che, alla luce dei numeri usciti dalle urne degli amministratori, si annuncia già carico di significato politico per l’intero territorio provinciale.