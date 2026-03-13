Provincia di Frosinone, Di Stefano guarda al bis: “Otto mesi per consolidare risultati e costruire il secondo mandato”

Di Augusto D’Ambrogio

Le elezioni provinciali hanno ridisegnato parte degli equilibri politici, ma per il presidente Luca Di Stefano la partita è tutt’altro che chiusa. Al contrario, i prossimi otto mesi rappresentano una fase cruciale per consolidare il lavoro amministrativo svolto e rilanciare con decisione la prospettiva di un secondo mandato alla guida della Provincia di Frosinone.

Archiviata la fase dell’analisi del voto, il presidente guarda avanti con l’obiettivo di completare i progetti già avviati e rafforzare il dialogo con i territori. In questi anni la sua amministrazione ha puntato soprattutto su infrastrutture, programmazione e rapporto diretto con i sindaci, elementi che hanno contribuito a costruire una rete istituzionale solida all’interno della Ciociaria. Nel nuovo assetto politico emerge anche il ruolo dell’assessore regionale Giancarlo Righini, che ha contribuito a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia nel consiglio provinciale. Allo stesso tempo si fanno strada ipotesi sul futuro della guida dell’ente, con il nome del sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini indicato da alcuni come possibile candidato del centrodestra.

Ma il quadro politico resta aperto. Ed è proprio in questa fase che Di Stefano punta a giocare un ruolo decisivo, trasformando gli ultimi mesi di mandato in un’occasione per rafforzare il lavoro amministrativo e dimostrare la continuità di un progetto politico fondato sulla collaborazione tra istituzioni e territori.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: consolidare i risultati ottenuti e presentarsi alla prossima sfida elettorale con un bilancio amministrativo forte e una visione chiara per il futuro della provincia.

In questo scenario, la stabilità istituzionale e la capacità di dialogo con i sindaci diventano elementi chiave. Proprio su questi punti Luca Di Stefano intende costruire il rilancio della propria azione politica, con lo sguardo rivolto al secondo mandato e alla prospettiva di continuare a guidare la Provincia di Frosinone in una fase di cambiamenti e nuove sfide per il territorio.