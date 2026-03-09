Provincia di Frosinone, Di Stefano augura buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale

“Collaborazione tra istituzioni per lo sviluppo del territorio”

La Provincia di Frosinone rivolge le proprie congratulazioni a tutti gli eletti del nuovo Consiglio provinciale, con un messaggio istituzionale di auguri e di buon lavoro ai consiglieri chiamati a rappresentare i territori e le comunità della Ciociaria.

Il presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha voluto salutare l’insediamento del nuovo organismo consiliare sottolineando il valore del confronto istituzionale e della collaborazione tra le diverse sensibilità politiche.

Un augurio particolare è stato rivolto ai consiglieri alla prima esperienza in seno all’Ente provinciale, ma anche ai componenti riconfermati, chiamati a proseguire il lavoro già avviato mettendo la propria esperienza al servizio delle istituzioni e dei cittadini.

«A tutti i consiglieri provinciali eletti rivolgo le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro – ha dichiarato il presidente Di Stefano –. Il Consiglio provinciale rappresenta un luogo fondamentale di confronto e di responsabilità istituzionale, nel quale, al di là delle legittime appartenenze politiche, deve prevalere l’impegno comune per il bene dei cittadini e per lo sviluppo del territorio».

Nel suo messaggio il presidente ha ricordato anche il ruolo strategico della Provincia nel coordinamento delle politiche territoriali e nel supporto ai Comuni, in settori chiave per la vita delle comunità locali.

«La Provincia – ha proseguito Di Stefano – svolge un ruolo strategico di coordinamento e di supporto ai Comuni, con competenze importanti in ambiti come la viabilità, l’edilizia scolastica, l’ambiente e la pianificazione territoriale. Sono certo che il lavoro del nuovo Consiglio sarà improntato al dialogo, alla collaborazione e al rispetto dei ruoli istituzionali».

Il presidente ha quindi ribadito la disponibilità dell’amministrazione provinciale a lavorare in piena sinergia con il Consiglio e con tutti i Comuni del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi di crescita e di sviluppo a beneficio dell’intera provincia di Frosinone.