Provincia di Frosinone, Di Stefano augura buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale

Presidente della Provincia, Luca Di Stefano
“Collaborazione tra istituzioni per lo sviluppo del territorio”

La Provincia di Frosinone rivolge le proprie congratulazioni a tutti gli eletti del nuovo Consiglio provinciale, con un messaggio istituzionale di auguri e di buon lavoro ai consiglieri chiamati a rappresentare i territori e le comunità della Ciociaria.
Il presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha voluto salutare l’insediamento del nuovo organismo consiliare sottolineando il valore del confronto istituzionale e della collaborazione tra le diverse sensibilità politiche.
Un augurio particolare è stato rivolto ai consiglieri alla prima esperienza in seno all’Ente provinciale, ma anche ai componenti riconfermati, chiamati a proseguire il lavoro già avviato mettendo la propria esperienza al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
«A tutti i consiglieri provinciali eletti rivolgo le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro – ha dichiarato il presidente Di Stefano –. Il Consiglio provinciale rappresenta un luogo fondamentale di confronto e di responsabilità istituzionale, nel quale, al di là delle legittime appartenenze politiche, deve prevalere l’impegno comune per il bene dei cittadini e per lo sviluppo del territorio».
Nel suo messaggio il presidente ha ricordato anche il ruolo strategico della Provincia nel coordinamento delle politiche territoriali e nel supporto ai Comuni, in settori chiave per la vita delle comunità locali.
«La Provincia – ha proseguito Di Stefano – svolge un ruolo strategico di coordinamento e di supporto ai Comuni, con competenze importanti in ambiti come la viabilità, l’edilizia scolastica, l’ambiente e la pianificazione territoriale. Sono certo che il lavoro del nuovo Consiglio sarà improntato al dialogo, alla collaborazione e al rispetto dei ruoli istituzionali».
Il presidente ha quindi ribadito la disponibilità dell’amministrazione provinciale a lavorare in piena sinergia con il Consiglio e con tutti i Comuni del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi di crescita e di sviluppo a beneficio dell’intera provincia di Frosinone.

