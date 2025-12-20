Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028

Parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci, via libera definitivo dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale di Frosinone ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, la Nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, a seguito del parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Sindaci.

Il documento contabile, predisposto secondo i principi della contabilità armonizzata e nel rispetto del Testo unico degli enti locali, rappresenta uno strumento strategico di programmazione per l’Ente, orientato a garantire continuità amministrativa, qualità dei servizi e sostenibilità delle scelte economico-finanziarie.

Il Bilancio assicura il pieno equilibrio finanziario complessivo e il rispetto delle regole di finanza pubblica, mantenendo un risultato di competenza non negativo, e conferma le funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla legge 56/2014: viabilità, edilizia scolastica e tutela dell’ambiente.

«Questo bilancio – ha dichiarato il presidente della Provincia, Luca Di Stefano – è il frutto di un lavoro condiviso e di un confronto costante con i dirigenti dei Settori, finalizzato a garantire servizi efficienti e risposte concrete ai bisogni dei Comuni e dei cittadini del nostro territorio».

Per l’annualità 2026 sono confermate le tariffe e le aliquote già approvate con deliberazioni consiliari dell’11 novembre 2025 relative a RCA (Responsabilità civile auto), IPT (Imposta provinciale di trascrizione), TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale), oltre al canone patrimoniale unico e agli adempimenti previsti dal Codice della Strada (art. 208).

Lo schema di bilancio era stato adottato con Decreto presidenziale n. 92 del 2 dicembre 2025 ed è stato successivamente dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio provinciale.

«Il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Sindaci – ha aggiunto Di Stefano – conferma la bontà di un documento che consolida i risultati raggiunti e consente di pianificare interventi efficaci e coerenti con le esigenze dei territori. È un bilancio che guarda al futuro della Provincia in un’ottica di responsabilità e collaborazione istituzionale».

Con l’approvazione definitiva, la Provincia di Frosinone si dota così di uno strumento di programmazione essenziale per accompagnare lo sviluppo del territorio e sostenere l’azione amministrativa nel triennio 2026–2028.