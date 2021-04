Provincia di Frosinone, approda a Fontana Liri “Cacciatori Italiani”

Ormai da tempo ho condiviso un progetto ambizioso e sincero, quello dall’Associazione Venatoria “Cacciatori Italiani” nata da poco più di un anno.

Ringrazio l’onorevole Maria Cristina Caretta che conosco da molto tempo e che mi ha permesso di rendermi partecipe alle iniziative di questa associazione che mira a far conoscere la vera essenza dell’attività venatoria, soprattutto per proiettarla verso il futuro. Riteniamo che oggi ci sia bisogno, come ho già avuto modo di dire, di una sinergia eccellente tra cacciatori, pescatori, tartufai, fungaioli, ambientalisti, agricoltori e allevatori per far sì che il “settore natura” ritrovi slancio e benessere guardando sempre al suo mantenimento e alla sua corretta gestione, punto fondamentale per le nostre coscienze e le nostre attività. Insomma, sono fiero di portare il mio contributo a questo progetto e di collaborare con le altre Sezioni di Cacciatori Italiani in provincia di Frosinone un mondo avanguardista sulla caccia, che mira proprio al coinvolgimento a 360 gradi di tutti coloro che amano la terra su cui camminiamo.

L’ambiente non ha bisogno di divisioni ma di unione e tutti gli appassionati venatori che vorranno avvicinarsi a noi, insieme a tutti coloro che amano l’ambiente troveranno persone rispettose di ogni tipo di idea e pronti a cooperare per il bene principale, quello che ci permette di vivere, cioè la natura.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti Cacciatori Italiani