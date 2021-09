Provincia creativa fa tappa a Boville Ernica

“Opere informali”. È questo il titolo della mostra di Giampaolo Cataudella che verrà allestita nella chiesa di San Francesco dove le opere rimarranno esposte fino al 10 ottobre. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra Provincia Creativa e Comune di Boville Ernica. Domenica 26 settembre l’esposizione verrà inaugurata a partire dalle 18:30 con il concerto musicale Duo Jazz: Alessandro Del Signore contrabbasso, Gloria Trapani voce. E vedrà la direzione artistica di Katia Sacchetti. Alle 19 Vernissage: interverranno il sindaco Enzo Perciballi, la consigliera comunale con delega al Turismo Martina Bocconi, il curatore Alfio Borghese e il vicepresidente della Provincia di Frosinone Luigi Vacana.“Invito tutti ad essere presenti all’inaugurazione domenica 26 settembre alle 18:30 – l’appello della delegata comunale al Turismo e al Centro storico Bocconi – Sarà l’occasione per scoprire un grande artista, Giampaolo Cataudella, con le sue opere pittoriche e scultoree, materiche e forti, frutto di una lungo viaggio introspettivo di un uomo che si confronta con la società contemporanea. I suoi dipinti verranno esposti anche presso Palazzo Simoncelli, sede del Municipio, e presso la chiesa di San Giovanni Battista, sede dell’aula consiliare, nell’ottica del progetto città museo”.“La bellezza è il petrolio del nostro Paese – ha detto invece il vicepresidente della Provincia Luigi Vacana -. Esaltare le eccellenze del territorio attraverso le più grandi espressioni della cultura, dell’arte e della musica è l’occasione più efficace per promuovere i tesori di cui è ricca la Ciociaria. In questo contesto Boville Ernica e il suo borgo rappresentano un autentico fiore all’occhiello. Provincia Creativa farà tappa qui con una programmazione intensa, degna della comunità che la ospita”. “Quella che ha inizio domenica prossima rappresenta un’altra importante vetrina per il nostro paese – il commento del sindaco Enzo Perciballi – che è sempre ben lieto di ospitare eventi di spessore finalizzati alla promozione del nostro territorio in tutte le sue forme”.La presentazione della mostra verrà curata dalla consigliera Bocconi e dal maestro Alfio Borghese, e sarà introdotta da una cornice musicale di grande livello, con la voce straordinaria di Gloria Trapani e il contrabbasso del maestro Alessandro Del Signore con la direzione artistica di Katia Sacchetti. Dal primo cittadino, dalla delegata al Turismo e da tutta l’Amministrazione comunale “un particolare e sentito ringraziamento al vicepresidente della provincia Luigi Vacana, promotore della manifestazione”.CHI È L’AUTORE: pittore e scultore autodidatta di origini siciliane, Cataudella nasce nel comune di Noto in Sicilia, a 18 anni si trasferisce a Torino dove si laurea in ingegneria aerospaziale. Attualmente risiede nel piccolo borgo di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, dove ha anche il suo atelier. Le sue opere nascono come risultato finale di un processo creativo non programmato, e costantemente sperimentale, che trae ispirazione dai cosmi sociali delle città contemporanee, focalizzato sulla texture, sui colori e sulle forme astratte, con utilizzo di materiali “poveri”. Il suo lavoro artistico è collocabile nel filone pittorico dell’arte informale polimaterica.

L’appuntamento è allora per domenica 26 settembre alle 18:30 presso la chiesa di San Francesco.

comunicato stampa