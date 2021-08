‘Provincia Creativa’, da oggi fino al 15 agosto tappe a Ripi, Amaseno, Arpino e Ausonia

Pompeo e Vacana: orgogliosi di essere la Provincia culturalmente più dinamica

Continua a segnare primati l’Ente guidato da Antonio Pompeo, che con l’iniziativa ‘Provincia Creativa’, ideata dal vicepresidente Luigi Vacana, colloca l’Amministrazione Provinciale di Frosinone tra le prime in Italia per offerta culturale ed artistica prodotta negli ultimi anni.

Eventi da nord a sud del territorio, per valorizzarne e promuoverne le eccellenze, che stanno animando da tempo tutta la Ciociaria. Un tour anche virtuale, perché trasmesso in diretta streaming e tv, che non si è mai fermato, andando in scena finanche dal Palazzo della Prefettura nei mesi del lockdown. Appuntamenti che hanno segnato dei veri e propri record d’ascolto, con oltre 60.000 visualizzazioni delle dirette, che ci hanno fatto compagnia tutto l’anno, compreso il Natale e la Pasqua. Da qualche settimana si è tornati nelle piazze, a bissare e confermare il successo del format. Una programmazione intensa che si inserisce nel nutrito cartellone di appuntamenti, realizzato sempre dalla Provincia e presentato qualche settimana fa alla stampa.

“Siamo orgogliosi di essere tra le prime Province d’Italia per eventi culturali prodotti. Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni comunali – dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente delegato alla Cultura Luigi Vacana – siamo riusciti a programmare iniziative alla presenza di pubblico. Provincia Creativa che ha segnato dei veri e propri record d’ascolto, finalmente potrà essere vissuta dal vivo. Le bellezze di questo territorio, insieme alle sue eccellenze, sono un’occasione di crescita da valorizzare. Proprio come sta facendo la Provincia, esaltando delle location straordinarie attraverso l’arte, la musica, la cultura”.

E straordinarie sono sicuramente le date in programma per questa settimana. Ad iniziare da questa sera, 12 agosto, a Ripi con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone, gli stessi che garantiranno il Gran Galà di Ferragosto, in programma il 15 agosto alla Madonna del Piano di Ausonia. Nel mezzo due appuntamenti per il 14 agosto: ad Amaseno con gli Euglena (Mario Pio Mancini, Valeria Villeggia, Desiree Infascelli – feat Maurizio Turriziani) e ad Arpino con ‘Tu chiamale se vuoi…’ – Viaggio nel cantautorato italiano, con la direzione artistica di Katia Sacchetti (Emiliano Begni voce e pianoforte, Alessandro Luccioli batterista-percussionista e Simone Ignagni voce recitante).

Date da segnare in agenda con emozioni tutte da vivere. Impossibile farselo raccontare!