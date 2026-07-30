“Provincia Creativa” celebra il Centenario della Provincia di Frosinone: un secolo di identità e talento

Entrano nel vivo le iniziative culturali estive dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, nell’ambito di un’edizione speciale del progetto ‘Provincia Creativa’ – ideato dal consigliere delegato alla Cultura Luigi Vacana e promosso dall’Ente di Piazza Gramsci guidato dal Presidente Luca Di Stefano – interamente dedicata al Centenario dell’istituzione della Provincia di Frosinone.

Un traguardo storico che l’Ente celebrerà su più fronti, mettendo al centro la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio, a dimostrazione di come il nome della provincia sia indissolubilmente legato anche al successo e alla vitalità culturale. Il format conferma l’Amministrazione Provinciale di Frosinone tra le realtà più virtuose e uniche nel panorama nazionale a non aver mai cancellato dal proprio vocabolario la parola ‘Cultura’, investendo in prima persona e partecipando attivamente ai bandi per la promozione culturale. Come in questo caso, che vede il Consiglio Regionale del Lazio supportare concretamente il ricco cartellone di eventi in programma. La Ciociaria, da nord a sud, si trasforma così in un palcoscenico diffuso, pronto ad ospitare manifestazioni che spaziano dall’arte alla musica, passando per la letteratura, la riscoperta delle radici e il tributo ai figli più illustri della nostra terra.

“Festeggiare i cento anni della nostra Provincia significa ripartire con forza dalle nostre radici per guardare al futuro – dichiarano in una nota Di Stefano e Vacana –. Grazie alla sinergia virtuosa con le Amministrazioni Comunali e alla straordinaria energia dei promotori culturali locali, riusciamo a pianificare una programmazione diffusa che valorizza ogni angolo della Ciociaria. Questa edizione celebrativa di Provincia Creativa sta già raccogliendo un consenso straordinario: unire la bellezza dei nostri luoghi e il talento delle nostre eccellenze è la chiave per una crescita culturale e sociale che non intende fermarsi. Con questo spirito, attraverso l’arte e la musica – in una sola parola attraverso la bellezza – la Provincia continua a dare lustro a location uniche, promettendo di emozionare e stupire fino all’inverno e oltre, quando spegneremo insieme le nostre prime “cento candeline”.