Provincia Creativa 2025: arte, musica e cultura per valorizzare la Ciociaria

Di Stefano e Vacana: “L’identità di un territorio si costruisce anche con la bellezza”.

Torna anche per il 2025 “Provincia Creativa”, il progetto culturale promosso dalla Provincia di Frosinone, fortemente sostenuto dal Presidente Luca Di Stefano e ideato dal consigliere provinciale delegato alle Attività Culturali Luigi Vacana. Un format che, anno dopo anno, continua a crescere in prestigio e partecipazione, portando in tutta la provincia, specialmente nei piccoli comuni, eventi di qualità che intrecciano arte, musica, letteratura, storia e cultura.

Un percorso culturale che attraversa la provincia da nord a sud, coinvolgendo borghi, piazze, musei e spazi simbolici, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e offrire nuove occasioni di crescita sociale ed economica. Il cartellone di eventi, in continuo aggiornamento, proseguirà per tutta l’estate fino ai primi di ottobre, con tappe già affollatissime e un riscontro entusiasta da parte del pubblico.

“Provincia Creativa – dichiarano Di Stefano e Vacana – è un progetto in cui crediamo profondamente. È la dimostrazione che la Cultura, se programmata con intelligenza e partecipazione, può essere strumento di valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio. Non abbiamo mai smesso di scommettere sulla bellezza dei nostri luoghi e sul talento dei nostri artisti”.

Dai concerti nei borghi, passando per presentazioni letterarie, mostre, spettacoli e degustazioni, ogni appuntamento diventa un’occasione per vivere e riscoprire la nostra provincia in chiave autentica e innovativa.