Provincia – Covid 19, mancato rispetto delle misure di contenimento: multate 8 persone

Continuano, incessantemente, i controlli disposti da questo Comando Provinciale, tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi, nella giornata di ieri, i Reparti dipendenti, in tutte le loro articolazioni operative sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”, complessivamente 8 persone . Nello specifico:

nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Frosinone , venivano sanzionate, dal personale del Comando Stazione di Supino complessivamente 3 persone poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi nelle vie del predetto comune, non fornivano una plausibile giustificazione.

Inoltre, dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti della Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1.217 esercizi pubblici e di 5.322 persone;

– nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni , venivano sanzionate, da personale del N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile e dei Comandi Stazione di Anagni e Ferentino, complessivamente 5 persone poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi od a bordo di autovetture per le vie dei predetti Comuni non fornivano un giustificato motivo o non dimostravano comprovate esigenze.

– Nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino , venivano sanzionate, da personale dei Comandi Stazione di Atina e Picinisco, complessivamente 4 persone , poiché non rispettavano il distanziamento sociale imposto dal Decreto vigente.

Inoltre, nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso dei serrati controlli eseguiti nei confronti di 70 persone e 3 esercizi pubblici, non venivano rilevate infrazioni comportamentali alle disposizioni del vigente Decreto.

