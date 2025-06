Provincia, convocato il Consiglio: nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Alla guida il professore dell’Università di Cassino Carmelo Intrisano

Si è riunito ier, in sessione ordinaria e in prima convocazione, il Consiglio Provinciale per discutere e deliberare su questioni di rilievo per l’ente e per il territorio. La seduta, aperta alle ore 15:30, si è svolta affrontando con efficacia l’ordine del giorno.

Tra i punti principali: il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per l’esercizio 2025 e la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025–2028.

A presiedere il nuovo Collegio sarà il prof. Carmelo Intrisano, stimato docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, figura di grande autorevolezza e competenza nel campo della contabilità pubblica e della finanza degli enti locali. Il collegio dei revisori è formato da 3 membri, 2 sorteggiati dalla Prefettura ed uno indicato dal Consiglio Provinciale, Zomparelli Giovanni e Masella

Marco . “Al professore vanno i più sentiti auguri di buon lavoro da parte del Consiglio e il plauso per la professionalità con cui si appresta a ricoprire questo ruolo strategico. Buon lavoro anche agli altri membri che affiancheranno il presidente.” Ha affermato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

Altro punto all’ordine del giorno, la discussione sulla mozione riguardante i pesanti tagli imposti dal bilancio statale al Programma straordinario di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma e delle Province del Lazio: una tematica che tocca la sicurezza e lo sviluppo delle comunità, e che ha visto una convergenza trasversale nel richiamare l’attenzione del Governo centrale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini ha inoltre espresso la sua gratitudine a tutti i consiglieri per il clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori: “Ringrazio il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e tutti i Consiglieri per il contributo responsabile e attento offerto oggi. Le sfide che ci attendono richiedono unità, visione e dedizione, e oggi abbiamo dimostrato che questa Provincia è pronta a fare la sua parte”. Un ringraziamento che si estende anche agli uffici e al personale amministrativo per il supporto organizzativo che ha permesso il corretto svolgimento della seduta.