Provincia – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

Continuano anche nella “FASE 2, i controlli disposti da questo Comando Provinciale, tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi, nella giornata di ieri, i Reparti dipendenti, in tutte le loro articolazioni operative sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020, complessivamente 8 persone . Nello specifico 2 persone venivano controllate nel Comune di Frosinone, 1 nel comune di Anagni, 3 nel Comune di San Biagio Saracinisco, 1 nel Comune Sant’Apollinare ed 1 nel Comune di Piedimonte San Germano. Nei confronti della persona sanzionata in Sant’Apollinare, proveniente dalla Provincia di Napoli, inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, veniva inoltrata anche la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel predetto Comune per anni tre.

foto archivio