Provincia / Controllo del territorio, contrasto al diffondersi del COVID 19: i risultati

Proseguono i controlli disposti da questo Comando tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 (relativo all’attuale emergenza nazionale del Covid-19). In tale contesto Comandi dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno proceduto a:

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Anagni a sanzionare amministrativamente nr.5 persone per inosservanza del divieto imposto dal citato Decreto. Le stesse sono state controllate, in Ferentino ed Anagni, lontane dalle rispettive abitazioni o fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo o comprovate esigenze. In particolare è stato deferito in stato di libertà un 35enne di Frosinone in quanto, controllato in Anagni, forniva attestazione mendace nell’autocertificazione resa ai militari operanti circa la propria presenza in loco, dichiarando di essere uscito per motivi lavorativi, risultati poi inesistenti, incorrendo anche nella violazione amministrativa di cui al Decreto Legislativo del 25 marzo 2020;

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Cassino a sanzionare amministrativamente nr.13 persone poiché inosservanti del divieto imposto dal citato Decreto. Le stesse sono state controllate, in vari centri abitati di quel territorio, lontane dalle rispettive abitazioni o fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo o in assenza di comprovate esigenze. In tale contesto una persona è stata anche segnalata all’Autorità preposta per l’emissione di ordinanza di chiusura dell’attività commerciale di ristorazione, poiché controllata mentre consegnava alimenti da asporto a due persone;

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Alatri a sanzionare amministrativamente nr.4 persone per inosservanza del divieto imposto dal citato Decreto in quanto controllate, in vari centri abitati di quel territorio, lontane dalle rispettive abitazioni o fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo o in assenza di comprovate esigenze;

i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Sora a sanzionare amministrativamente nr.3 persone per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al citato Decreto poiché sorprese in Isola del Liri e Sora sia a bordo delle loro autovetture che a piedi, lontane dalle rispettive abitazioni, senza giustificato motivo o comprovate esigenze. Nel corso dei servizi venivano controllate 61 persone (di cui tre sanzionate) e 48 esercizi commerciali

