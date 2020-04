Provincia – Controllo del territorio, contrasto al diffondersi del COVID 19 : i risultati

Nel corso dei controlli disposti da questo Comando tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 relativo all’attuale emergenza nazionale del Covid-19, i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno proceduto a:

– in Frosinone , i militari della Stazione Scalo hanno sanzionato un 39enne della provincia di Caserta poiché sorpreso in questo centro a bordo della propria autovettura senza giustificato motivo o comprovate esigenze;

– in Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno sanzionato per inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto, nr.7 persone poiché controllate lontano dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze;

– in Cervaro , i militari della locale Stazione hanno sanzionato nr.2 persone per le stessa violazione, essendo le stesse controllate lontane dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze;

– in Sant’Elia Fiumerapido , i militari del locale Comando Stazione hanno sanzionato due giovani di 17 e 20 anni poiché controllati lontani dalle rispettive abitazioni mentre praticavano attività sportive all’aperto nonostante i divieti imposti dal citato Decreto;

– in Piedimonte San Germano , i militari della locale Stazione hanno proceduto a sanzionare amministrativamente un 29enne ed un 26enne, residenti nel circondario, controllati a girovagare in quel centro senza giustificato motivo o situazione di necessità. A carico del 26enne è stata altresì inoltrata alla Prefettura di Frosinone la segnalazione quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di grammi 7 circa di stupefacente del tipo “hashish”, sottoposto a sequestro;

– in Fiuggi , i militari della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente due persone del luogo controllate lontane dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze;

– in Paliano e Ferentino , i militari delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente nr.5 persone poiché sorprese lontane dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze

