Provincia, conti ok: il Consiglio approva tutto all’unanimità

Di Augusto D’Ambrogio

Seduta senza scosse in Provincia, dove il Consiglio ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione 2025 e gli altri punti all’ordine del giorno. Un passaggio politico e amministrativo che certifica la stabilità finanziaria dell’ente e rafforza la linea della maggioranza guidata dal presidente Luca Di Stefano.Dai numeri illustrati in aula emerge un quadro definito positivo: avanzo di amministrazione vicino agli 864 mila euro, fondo cassa superiore ai 26 milioni e risultato economico oltre i 717 mila euro. Dati che, secondo l’amministrazione provinciale, confermano la solidità dei conti e la regolarità dell’azione amministrativa.Nel corso della seduta sono state inoltre istituite le sei commissioni consiliari permanenti per il triennio 2026-2028, con la successiva nomina di presidenti e vicepresidenti prevista nelle prime riunioni operative.Via libera anche al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi principalmente alle utenze scolastiche provinciali. Un provvedimento necessario per garantire la continuità dei servizi senza ricadute sui cittadini. Il presidente Di Stefano ha parlato di “un segnale di responsabilità e condivisione istituzionale”, sottolineando il lavoro svolto dagli uffici e dai consiglieri provinciali per mantenere equilibrio finanziario e capacità di investimento sul territorio.