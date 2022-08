Provincia, CENTRO FORMAZIONE SICUREZZA E DIFESA (CFSD), un corso di formazione per la Polizia Locale

In data 21 luglio si è tenuto nel palazzo della provincia di Frosinone, con la gradita partecipazione del presidente, la presentazione del progetto da parte del CENTRO FORMAZIONE SICUREZZA E DIFESA (CFSD) per l’addestramento e l’aggiornamento della Polizia Locale. L’ambizioso progetto può contare su professionisti di prim’ordine sia in abito della formazione giuridica Avv. Mario Pinchera del Foro di Roma, per la difesa personale e tecniche di Polizia istruttore David Galle e per le tecniche di tiro istruttore Corrado Placidi. L’evento ha coinvolto diversi rappresentanti del corpo della Polizia Locale e Provinciale dei comuni del territorio ciociaro ed ha improntato il metodo di formazione, le tecniche che verranno trasmesse e gli strumenti innovativi quale il “poligono virtuale” che potranno essere utilizzati. Quest’ultimo è una eccellenza ed esclusività del CFSD che garantisce una adeguata formazione del personale ed una ottimizzazione delle risorse economiche per gli enti coinvolti. L’incontro è stato uno spunto ed un inizio per dare maggior vigore e sicurezza agli operatori che gestiscono il territorio urbano e per perfezionare l’operatività di campo messa a dura prova dal taglio delle risorse e dalla crescente microcriminalità. Sicuri di una professionale base di partenza e fiduciosi per un futuro gestito consapevolmente dagli ufficiali della Polizia Locale. L’evento si è concluso con enorme soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti confidando in un proficuo inizio dell’attività formativa oggetto dell’incontro.

