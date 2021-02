Provincia, campagna vaccinale over 80

In merito alla “Campagna Vaccinale over 80”, si informa la popolazione che l’organizzazione è messa in campo con attenzione sanitaria per la sicurezza del paziente e in base all’arrivo delle dosi e non in base alle richieste di punti territoriali.

Le scelte vengono fatte step by step in modo da poter partire in sicurezza in relazione al numero delle dosi disponibili e la ASL ha disposto due squadre vaccinali: una per la zona nord presso l’Ospedale di Frosinone e una per la zona sud presso l’Ospedale di Cassino nel rispetto anche della prossimità dell’utente alla sede vaccinale. Inoltre, è stata disposta una squadra per gli allettati a domicilio.

Successivamente con l’arrivo di forniture più ampie, saranno attivate le altre postazioni di Alatri, Anagni, Atina, Ceccano e Sora in relazione alla tipologia vaccinale. Saranno individuati tra questi i centri vaccinali interessati dall’impiego di altre tipologie di vaccino riservate a categorie differenti tra cui anche fasce di età fino ai 55 anni.

Inoltre, a breve vaccineranno anche i Medici di Medicina Generale aderenti.

In questo delicato e particolare momento, le scelte assunte sono prioritariamente di tipo sanitario, di tutela della sicurezza e di tempestività per aumentare velocemente la copertura vaccinale della popolazione, avendo comunque cura delle esigenze della cittadinanza.

È per questo motivo che la ASL ha attivato un numero di postazioni sufficienti a garantire per tipologia, qualità organizzativa e logistica, tutti gli aspetti necessari, modulando la programmazione in base alla disponibilità di dosi disponibili.

Ogni giorno assumiamo delle scelte difficili, ma chiediamo a tutti di comprendere la portata epocale di questa campagna e le difficoltà estreme che ci vengono poste, per questo è fondamentale la tranquillità e la collaborazione, nell’interesse prioritario della tutela della salute di tutta la popolazione della Provincia di Frosinone.

Comunicato stampa a firma della Direzione Generale