Provincia, Battisti: “Buon lavoro a consiglieri provinciali Pd

“Congratulazioni e buon lavoro ad Enrico Pittiglio, nominato vicepresidente della Provincia di Frosinone, ed ai consiglieri Pd

Antonella Di Pucchio per la delega alle Pari opportunità e Formazione, Alessandro Mosticone per la delega al Patrimonio e ai Trasporti, Gaetano Ranaldi per la Pubblica Istruzione, Caccia e Pesca ed a Luigi Vittori per la Viabilità. Si tratta di un riconoscimento importante per il Partito democratico di Frosinone, e ringrazio il Presidente Di Stefano per la proficua collaborazione di questi anni che continua per dare risposte sui temi al nostro territorio, auspicando che il gruppo Pd lavori unito per raggiungere gli obiettivi. Si avvicinano le elezioni europee ed amministrative, con tanti comuni importanti, a partire da Cassino, che si recheranno al voto a giugno, e saremo pienamente impegnati e uniti a sostegno dei candidati del Partito democratico e delle coalizioni di centrosinistra per vincere e garantire il buon governo alle cittadine e ai cittadini”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale del Partito democratico del Lazio.

