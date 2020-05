Provincia, bando raccolta differenziata: ulteriore proroga al 30 settembre

Accogliendo le richieste giunte da diverse amministrazioni locali che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid, la Provincia di Frosinone ha posticipato al 30 settembre 2020 gli adempimenti per la realizzazione e rendicontazione dei progetti relativi al bando rivolto ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione e il completamento dei Centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio.Con questo atto la Provincia di Frosinone è voluta venire incontro agli enti locali al fine di favorire il rispetto delle tempistiche e delle scadenze, per la completa realizzazione di progetti già finanziati e che riguardano un settore molto importante come la tutela dell’ambiente.

COMUNICATO STAMPA