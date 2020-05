Provincia, bando raccolta differenziata: prorogata la scadenza

In merito al bando rivolto ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione e il completamento dei Centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio, la Provincia di Frosinone ha disposto la proroga al 31 luglio 2020 degli adempimenti relativi al completamento dei progetti e alle relative rendicontazioni.Si tratta di un provvedimento che l’Amministrazione provinciale ha voluto adottare a causa dell’emergenza Covid-19, viste le oggettive difficoltà che gli enti locali stanno affrontando per rispettare le tempistiche e le scadenze e fare in modo comunque che si portino a compimento i progetti finanziati che riguardano un settore molto importante come la tutela dell’ambiente, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata.

COMUNICATO STAMPA