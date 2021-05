Provincia, approvata in consiglio provinciale la mozione di FdI presentata da Maura-Furtivo, sulle bollette del Consorzio di Bonifica

Un importante vittoria targata Fratelli d’Italia che, nel consiglio provinciale odierno, ha visto approvare all’ unanimità la mozione presentata dai consiglieri provinciali Daniele Maura e Stefania Furtivo, con la quale si chiedeva la revisione del piano di classifica per il riparto degli oneri, considerato ormai inattuale. ” Ringraziamo i colleghi che oggi hanno voluto approvare all’ unanimità la nostra mozione, dichiarano in concerto Maura e Furtivo. La revisione del piano di classifica degli oneri, è un atto dovuto, visto che quello attuale non è per nulla congruo alle attuali necessità dei cittadini. Un argomento nel quale deve essere incluso anche l’ aumento spropositato delle bollette emesse dal Consorzio in questi mesi, e che ha indebolito ulteriormente le tasche dei nostri concittadini, già gravemente provate dal periodo di crisi che stiamo attraversando. Con questo atto, concludono i due consiglieri provinciali, abbiamo voluto compiere un atto concreto, e cercare di mettere fine ad un sopruso di cui è rimastia vittima la nostra gente. Quanto ottenuto oggi, è un segnale forte verso chi crede di saccheggiare questi territori a discapito della gente onesta che lavora, e che cerca disperatamente di arrivare a fine mese”.

