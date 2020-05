Provincia, al via oggi i lavori sulla S.P. 213 Ferrarelle Maniano interessata da una frana

Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione di un tratto della strada provinciale 213 Ferrarelle-Maniano, in località Tufare, nel Comune di Veroli, a cura del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone.In particolare, si tratta di una porzione dell’arteria che, all’altezza del km.6+500, è stata interessata da un movimento franoso nella primavera dello scorso anno e per la quale l’Amministrazione di piazza Gramsci ha predisposto un progetto di manutenzione, consolidamento e rifacimento del piano viabile che si aggira intorno ai 160.000 euro.Gli interventi, nello specifico, riguarderanno la realizzazione di un muro a gabbioni a sostegno della scarpata a valle, nel punto in cui si è verificato lo smottamento; il rifacimento dei fossi di scolo e della cunetta stradale; la rimozione e l’installazione di barriere stradali; la ripavimentazione e risagomatura del tratto stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Per completare i lavori, che hanno reso necessaria la chiusura del tratto interessato, saranno necessarie alcune settimane.“Aprire un cantiere, specialmente in un periodo come questo – è il commento del presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e del consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna – è certamente un segnale forte della volontà di ripartenza di un intero territorio e delle istituzioni che hanno il dovere di sostenerlo. Edilizia scolastica e viabilità sono le funzioni primarie della Provincia che, in questa difficilissima situazione causata dalla pandemia, ha dimostrato di avere ancora, e forse anche più di prima, una centralità indiscussa per quanto concerne le esigenze e le criticità quotidiane di un territorio che racchiude numerosi Comuni con quasi mezzo milione di cittadini. Abbiamo in programma numerosi progetti e cantieri da riavviare – concludono Pompeo e Caperna – e oggi più che mai siamo convinti che la sicurezza delle nostre strade e delle nostre scuole passi necessariamente attraverso un’opera efficiente e sinergica a livello di nuove infrastrutture e consolidamento e manutenzione di quelle esistenti”.

COMUNICATO STAMPA

