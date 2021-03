Provincia, acqua: l’assemblea dei sindaci vota l’aggiornamento tariffario

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ato 5, che si è riunita ieri pomeriggio in videoconferenza, ha approvato l’aggiornamento tariffario. Secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), ogni 4 anni è necessario procedere ad aggiornare la pianificazione tariffaria che, ogni 2 anni, deve essere oggetto di adeguamento. La Sto ha elaborato la proposta per il quadriennio 2020-2023: un adeguamento della tariffa del 4,2% per il 2020 (a fronte del 7,7% applicato dal gestore per il 2020); del 3,7% per il 2021 (a fronte del 7,7% applicato dal gestore per il 2021) e le proiezioni del 3,3% per il 2022 e dello 0,98% per il 2023.La proposta elaborata dalla Sto è scaturita da un attento esame dei dati e dei numeri, così come disposto da provvedimenti e atti adottati da Arera, al quale hanno lavorato anche due esperti dell’ANEA (Associazione nazionale enti d’ambito).A fronte dei costi presentati dal gestore che, per l’anno 2020, ammontano a 85.315.552 euro (come da piano tariffario), i costi risultati ammissibili per l’Ato 5 ammontano a 79.586.506 euro. E questo senza minimamente incidere sui lavori e sugli investimenti programmati dal gestore.Una proposta, quella della Sto, che non soltanto rientra nel range tariffario delle gestioni degli altri Ato, ma tiene conto di tre obiettivi principali da garantire:

ESIGENZE DEL TERRITORIO (ambiente e infrastrutture con un’azione di forte recupero sulla depurazione sull’intero territorio provinciale) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE CONTENIMENTO DELL’IMPATTO TARIFFARIO SULL’UTENZA

“Un risultato importante quello di oggi – è il commento del presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo – perché la proposta della Sto centrare due obiettivi: da un lato quello di evitare conguagli a carico degli utenti e dall’altro quello di scongiurare rincari sulle bollette relative all’anno in corso. Il tutto nell’esclusivo interesse dei cittadini-utenti che, alle prese con le tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria, devono essere aiutati e sostenuti con ogni mezzo dalle istituzioni chiamate a governarle. Ringrazio, dunque, i colleghi sindaci per un’azione condivisa e responsabile che evita pesanti ripercussioni sulle tasche e sui bilanci delle famiglie della nostra provincia”.

COMUNICATO STAMPA