Province e Comuni, doppia sfida per Luca Di Stefano: tra fine mandato e urne 2027

Di Augusto D’ Ambrogio.

Il calendario politico della Ciociaria si prepara a una fase particolarmente intensa, con scadenze ravvicinate che potrebbero ridefinire equilibri e leadership territoriali. Al centro della scena c’è Luca Di Stefano, il cui mandato da presidente della Provincia giungerà a conclusione alla fine dell’anno. Una scadenza formale che, tuttavia, non implica automaticamente un’immediata convocazione delle elezioni provinciali.

Il presidente uscente, infatti, avrà margine temporale per stabilire la data del voto, elemento tutt’altro che secondario in un contesto politico già proiettato verso la primavera del 2027, quando si terranno le elezioni comunali in diversi centri strategici della provincia.

Tra questi figurano il capoluogo Frosinone, oltre a realtà di primo piano come Alatri, Monte San Giovanni Campano e Sora. Proprio a Sora, Di Stefano ricopre anche la carica di sindaco e, secondo le indicazioni attuali, sarebbe intenzionato a puntare a un secondo mandato.

Si profila dunque una doppia prova elettorale, con due appuntamenti cruciali e consecutivi: da un lato il rinnovo della guida della Provincia, dall’altro la competizione amministrativa nel suo stesso Comune. Una sovrapposizione che, in apparenza, potrebbe rappresentare un ostacolo sul piano organizzativo e politico.

Ma l’interpretazione prevalente negli ambienti amministrativi locali è diversa. La concomitanza delle scadenze potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico, soprattutto in un territorio dove le logiche civiche e trasversali — spesso svincolate dalle rigide appartenenze partitiche — continuano a giocare un ruolo determinante. In questo scenario, la capacità di tessere alleanze ampie e pragmatiche diventa la vera bussola del consenso.

La partita, dunque, non si giocherà soltanto sui numeri ma sulla costruzione di equilibri politici capaci di incidere contemporaneamente su più livelli istituzionali. Se ben gestita, la sequenza elettorale potrebbe consentire a Di Stefano e alla sua area di consolidare una posizione di forza, arrivando alle urne comunali con un capitale politico rafforzato.

Molto dipenderà dai tempi effettivi di convocazione delle elezioni provinciali e dalle dinamiche interne ai vari schieramenti. Quel che è certo è che il biennio 2026-2027 si annuncia come uno snodo decisivo per gli assetti politici della Ciociaria, con riflessi destinati a pesare ben oltre i confini dei singoli Comuni.

