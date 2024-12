Prove di evacuazione nel plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado A. Volpi

Prove di evacuazione,venerdi mattina, nel plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado A. Volpi.

Si è trattata della prima di una serie di esercitazioni in programma nelle scuole di Cisterna per testare l’efficacia e la risposta degli organismi di protezione civile sia dell’ente comunale che delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, in caso di emergenza.

La simulazione di emergenza è scattata alle 9:30 quando il suono della campanella ha attivato la procedura prevista nel piano di emergenza comunale, adeguata alla tutela dei minori, come da delibera regionale n.795/2019.

Tutti gli alunni, partendo dal punto di raccolta stabilito all’interno del cortile scolastico, hanno raggiunto l’Area di Attesa prevista nel piano di emergenza di protezione civile. Dopo aver effettuato il censimento, i ragazzi hanno assistito ad alcune dimostrazioni specifiche di protezione civile effettuate dalla Protezione civile Cisterna di Latina – sezione Mauro Zappaterreni odv e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, nonché la dimostrazione di primo soccorso effettuata dalla Croce Rossa Italiana.

Un ringraziamento alla dirigente scolastica Nunzia Malizia, alla sua vice professoressa Flora Fagiolo, a tutto il corpo docente per la collaborazione, e agli studenti per l’attenta partecipazione.