Giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 12, presso la sala Aniene della Regione Lazio, verrà firmato un Protocollo d’intesa tra Regione e PagoPA S.p.A. per l’attivazione di nuovi servizi digitali per migliorare e semplificare il sistema di prenotazione e pagamenti on line a vantaggio di cittadini e amministrazione regionale. Alla firma saranno presenti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’amministratore unico di PagoPA, Alessandro Moricca.

