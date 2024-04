Protocollo d’Intesa con Poste Italiane in attuazione di un accordo tra Polizia Stradale /INAIL

Si è svolto ieri nella sede centrale delle Poste Italiane S.p.A. un incontro tra i rappresentanti della Polizia Stradale di Frosinone e personale referente delle Poste Italiane.

Il seminario è frutto delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza per la prevenzione di incidenti stradali rientranti in un protocollo di intesa con Poste Italiane in attuazione di un accordo sottoscritto tra la Polizia Stradale e l’INAIL per la prevenzione anche degli incidenti sul lavoro.

Gli operatori di Polizia sono intervenuti con un intervento/formazione al fine di sensibilizzare il personale che opera per Poste e per conto di Poste volto a favorire lo sviluppo della cultura per ridurre durante gli spostamenti gli incidenti su strada .

COMUNICATO STAMPA