Protezione Civile, scontro in Regione Lazio: il Pd attacca la Giunta

Nuove tensioni politiche alla Regione Lazio sul tema della Protezione Civile. Al centro della polemica la seduta della Commissione competente dedicata al piano regionale, durante la quale i consiglieri del Partito Democratico, Michela Califano e Mario Ciarla, hanno rivolto dure critiche alla Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca.

Secondo gli esponenti dem, il confronto sarebbe stato fortemente limitato, impedendo un approfondimento su un provvedimento ritenuto strategico per la sicurezza del territorio. Califano e Ciarla sostengono che la discussione sia stata portata avanti senza la presenza dell’assessore competente e del presidente della Protezione Civile regionale, figure considerate fondamentali per chiarire i contenuti del piano e rispondere ai quesiti della Commissione.

La richiesta di rinviare l’esame del provvedimento per consentire un confronto più completo con la Giunta non è stata accolta e la maggioranza ha deciso di procedere con l’approvazione dell’atto.

Per il Partito Democratico si tratta di un comportamento che definiscono «inaccettabile», poiché su un tema delicato come la Protezione Civile sarebbe stato necessario garantire il massimo coinvolgimento istituzionale e un dibattito approfondito. La vicenda riaccende così il confronto politico in Consiglio regionale, con l’opposizione che chiede maggiore trasparenza e partecipazione nelle decisioni riguardanti la sicurezza dei cittadini.