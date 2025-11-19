Protezione civile Regione Lazio / Allerta meteo per domani

Si comunica che: Il documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso dal DPC in data 19/11/2025 riporta una previsione di:

precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-meridionali, con

quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta,

il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle

seguenti tabelle, con validità dal mattino di domani, 20/11/2025 e per le successive 9-12 ore.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di

Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di

cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di

protezione civile della Regione Lazio”

, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).

