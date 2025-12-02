PROTEZIONE CIVILE, PROVE PRATICHE DELL’ANTINCENDIO NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Assessore Ciacciarelli: «Rafforzate le competenze dei volontari con formazione continua» .

«Presso la sede del Consiglio regionale del Lazio si sono svolte le prove pratiche antincendio per i volontari delle associazioni di Protezione Civile. L’obiettivo è quello di programmare una attività puntuale di formazione e aggiornamento per i volontari, in modo da rafforzare sul campo le competenze, in particolare nell’ambito dell’antincendio».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Per l’organizzazione di questa giornata di formazione desidero ringraziare il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e il direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra. La formazione dei volontari, in modo particolare quella dell’antincendio, deve essere accompagna da nuovi corsi di formazione, così da garantire un iter completo e capace di prevenire i rischi. L’ampliamento dell’attività formativa non serve solo a completare il profilo dei nostri volontari, ma rappresenta anche uno strumento valido di attrattività per i più giovani. I quali potranno trovare nella Protezione civile un percorso di crescita personale e professionale», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

FOTO ARCHIVIO