PROTEZIONE CIVILE, CIACCIARELLI INCONTRA COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE

«Nei giorni scorsi ho ritenuto necessario incontrare presso l’assessorato regionale alla Protezione Civile, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per comprendere quali siano le principali esigenze che i vari coordinamenti e gruppi territoriali a loro annessi si trovano a vivere in uno dei momenti che, visto il susseguirsi di rilevanti eventi e la loro stretta connessione temporale, ha chiesto e continua a richiedere un forte sforzo ed una costante operatività per i nostri volontari».

Lo dichiara l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.

«Dai giorni delle esequie di Papa Francesco, all’elezione e conseguente proclamazione di Papa Leone XIV – prosegue l’assessore – la Protezione Civile del Lazio ha dimostrato compattezza e capacità di rispondere alle emergenze, il tutto grazie ad un costante lavoro di coordinamento la cui buona riuscita la si deve in particolare alla pronta disponibilità dei nostri gruppi territoriali ed alla loro organizzazione».

«Ci affacciamo verso la stagione più complessa sul fronte degli incendi boschivi. Per tale ragione ho ritenuto necessario fare il punto della situazione con l’intero comitato, così da sviluppare un lavoro coeso e concertato con tutti i responsabili presenti. Ringrazio il Presidente del CTC e del COREIR Massimiliano Giorgi, il Presidente del FEPIVOL Roberto Cotterli sostituito in questo incontro da Maurizio Quaglietti, il Presidente del COV Marco Lorentini, il Presidente dell’ANC Enrico Lorenzetti, il Presidente dell’ANVVFC Piero Balestreri, il Presidente dell’AEOPC Alessandro Sacripanti, il Presidente del PROCIV ARCI Alessandro Maietto ed il Presidente dell’ANPAS Vincenzo Carlini», conclude l’assessore Ciacciarelli.

