Protezione Civile, Ciacciarelli: “Il campo scuola della Misericordia dimostra che la cultura della prevenzione nasce dall’inclusione.”

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Ciacciarelli Il campo scuola della Misericordia dimostra che la cultura della prevenzione nasce dall'inclusione
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«Il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dalla Misericordia e frutto di un’esperienza ultradecennale, rappresenta un esempio concreto di come la cultura della prevenzione, della solidarietà e del servizio possa essere trasmessa efficacemente alle nuove generazioni.
Il valore aggiunto di questa esperienza è stato quello di porre al centro l’inclusività, attraverso percorsi formativi differenziati e capaci di coinvolgere ogni partecipante. Particolarmente significativo è stato il progetto “ASSO – A Scuola di Soccorso”, autentico fiore all’occhiello del sistema delle Misericordie, che ha dimostrato come la formazione possa superare qualsiasi barriera linguistica, culturale o sociale, rendendo tutti protagonisti di un percorso di crescita comune.”
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

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