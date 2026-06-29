Protezione Civile, Ciacciarelli: “Il campo scuola della Misericordia dimostra che la cultura della prevenzione nasce dall’inclusione.”

«Il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dalla Misericordia e frutto di un’esperienza ultradecennale, rappresenta un esempio concreto di come la cultura della prevenzione, della solidarietà e del servizio possa essere trasmessa efficacemente alle nuove generazioni.

Il valore aggiunto di questa esperienza è stato quello di porre al centro l’inclusività, attraverso percorsi formativi differenziati e capaci di coinvolgere ogni partecipante. Particolarmente significativo è stato il progetto “ASSO – A Scuola di Soccorso”, autentico fiore all’occhiello del sistema delle Misericordie, che ha dimostrato come la formazione possa superare qualsiasi barriera linguistica, culturale o sociale, rendendo tutti protagonisti di un percorso di crescita comune.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.