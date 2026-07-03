Protezione Civile, Ciacciarelli: confermate le convenzioni con le classi A e B per il 2026

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«La Regione Lazio conferma il proprio impegno nel rafforzamento del sistema regionale di Protezione Civile attraverso le convenzioni per l’anno 2026 destinate alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale. Al fine di consentire la più ampia partecipazione, è stato prorogato al 5 luglio il termine di scadenza per la presentazione delle adesioni».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli

«Le convenzioni rappresentano uno strumento fondamentale per garantire l’efficienza e la capacità operativa del sistema regionale di Protezione Civile. Gli obiettivi sono chiari: assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione e il potenziamento del dispositivo operativo regionale, garantendone la tempestiva attivazione in caso di emergenze e a supporto delle comunità», continua Ciacciarelli.

«Grazie alla professionalità, alla preparazione e alla presenza capillare delle organizzazioni di protezione civile è assicurato un contributo determinante negli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nelle attività di prevenzione non strutturale, nella diffusione della cultura della protezione civile, nell’informazione ai cittadini, nel supporto durante eventi e nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché nelle attività connesse all’attivazione della Sala Operativa Regionale.

Ringrazio tutte le realtà di protezione civile presenti per il grande lavoro svolto sul territorio del Lazio», conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

 

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