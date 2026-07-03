Protezione Civile, Ciacciarelli: confermate le convenzioni con le classi A e B per il 2026

«La Regione Lazio conferma il proprio impegno nel rafforzamento del sistema regionale di Protezione Civile attraverso le convenzioni per l’anno 2026 destinate alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale. Al fine di consentire la più ampia partecipazione, è stato prorogato al 5 luglio il termine di scadenza per la presentazione delle adesioni».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli

«Le convenzioni rappresentano uno strumento fondamentale per garantire l’efficienza e la capacità operativa del sistema regionale di Protezione Civile. Gli obiettivi sono chiari: assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione e il potenziamento del dispositivo operativo regionale, garantendone la tempestiva attivazione in caso di emergenze e a supporto delle comunità», continua Ciacciarelli.

«Grazie alla professionalità, alla preparazione e alla presenza capillare delle organizzazioni di protezione civile è assicurato un contributo determinante negli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nelle attività di prevenzione non strutturale, nella diffusione della cultura della protezione civile, nell’informazione ai cittadini, nel supporto durante eventi e nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché nelle attività connesse all’attivazione della Sala Operativa Regionale.

Ringrazio tutte le realtà di protezione civile presenti per il grande lavoro svolto sul territorio del Lazio», conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.