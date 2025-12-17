PROTEZIONE CIVILE, ASSEGNATI 1 MLN E 200MILA EURO PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ciacciarelli: «Garantito un importante sostegno per rendere correttamente operativi i gruppi di protezione civile».

«Con l’assegnazione di oltre 1 milione e 200 mila euro per dispositivi di protezione individuale a favore dei gruppi di Protezione civile del Lazio miriamo a garantire un concreto e necessario sostegno a tutte le associazioni presenti sul territorio. In particolare, la finalità del presente intervento risponde a una specifica esigenza, ossia quella di tutelare, attraverso la previsione di una precisa copertura finanziaria, anche le associazioni di Protezione civile e i gruppi comunali non iscritti ai coordinamenti. Per questi, infatti, è stato previsto uno stanziamento di oltre 330 mila euro, riservando la restante quota di circa 930 mila euro ai coordinamenti esistenti».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli

«La presenza di un apposito stanziamento in bilancio per i dispositivi di protezione individuale costituisce, insieme alla definizione delle convenzioni, alla sua prossima estensione e al bando per le classi C, D ed E, la conferma della volontà di assicurare un sostegno concreto alle attività del volontariato nel Lazio», aggiunge l’assessore Ciacciarelli.

«Nei prossimi mesi il nostro lavoro in materia di protezione civile ci vedrà concentrati su importanti versanti, come l’attuazione del progetto “Mare Sicuro” e la definizione del regolamento per la istituzione della scuola di alta formazione, interventi necessari per rendere il sistema di Protezione civile nel Lazio moderno, attrattivo e al passo con i tempi», conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.