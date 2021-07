Proteine, i rischi di una dieta iperproteica che elimina i carboidrati

Sono macronutrienti indispensabili per il funzionamento del nostro corpo e per la rigenerazione muscolare, ma a volte con le proteine si esagera, a discapito soprattutto dei carboidrati. Se fino a non molto tempo fa, infatti, ad essere demonizzati dalla gran parte delle diete erano i grassi, oggi sono proprio gli zuccheri, i glucidi (o carboidrati, appunto), a venir visti come il nemico numero uno della linea. “Le proteine sono fondamentali nell’ambito di una corretta alimentazione, in particolare per la rigenerazione muscolare e per il mantenimento della massa magra. Ma da alcuni anni si pensa che eliminando i carboidrati e seguendo una dieta iperproteica si dimagrisca di più. Non è vero”, chiarisce a Gazzetta Active la dottoressa Giulia Temponi, biologa nutrizionista.

DIETA IPERPROTEICA: I RISCHI —

Tutti e tre i macronutrienti hanno un ruolo, sottolinea la dottoressa Temponi: “Le proteine servono in particolare per il recupero e la rigenerazione muscolare, i carboidrati forniscono una fonte di energia a rapido consumo e i grassi la riserva energetica. Per questo è fondamentale il giusto equilibrio in ogni dieta“. Eppure spesso ci sono persone che seguono diete iperproteiche, mangiando fonti proteiche a pranzo e a cena ed eliminando i carboidrati: “Si tratta soprattutto di donne, che magari si allenano anche con una certa frequenza e per dimagrire mangiano solo proteine e pochi grassi. Il primo rischio, anche a livello estetico, è di svuotarsi nella parte superiore del corpo, in particolare a livello di viso e seno, e di accumulare peso e ritenzione idrica nella parte inferiore del corpo”, ci spiega la dottoressa Temponi.

ELIMINARE I CARBOIDRATI DALLA DIETA: ECCO COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO —

Se eliminiamo i carboidrati dalla dieta, infatti, il nostro corpo finisce per richiederceli comunque: “Se non ne mangiamo in quantità adeguate, quando ci alleniamo il nostro organismo va a prendere il carburante necessario dal muscolo, bruciandolo. Inoltre escludere dalla propria dieta i carboidrati scatena l’attivazione del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, facendo venire voglie incontrollabili di zuccheri che talvolta portano ad abbuffate o a farci mangiare prodotti confezionati di pronto consumo che sono molto peggio di un sano piatto di pasta integrale, ad esempio. Inoltre un’eccessiva stimolazione del cortisolo causa insonnia e alterazione dei ritmi circadiani”, aggiunge Temponi.

CARBOIDRATI E PROTEINE, NON SOLO PASTA E BISTECCA: ECCO QUALI SONO I MIGLIORI —

Fondamentale è ricordare la varietà delle fonti di carboidrati e proteine. “Spesso si identificano i carboidrati banalmente con pane e pasta. Ma le fonti di glucidi sono molte e pane e pasta sono senza dubbio le meno salutari: sono infatti molti i carboidrati a basso indice glicemico, integrali, dal riso nero al riso rosso, dal riso integrale al grano saraceno, dal farro all’orzo, dal miglio alla quinoa, passando per l’avena”, ricorda la dottoressa Temponi. Lo stesso discorso vale per le proteine: bisogna fare attenzione alla qualità. “Le migliori proteine sono quelle ad alto valore biologico: mi riferisco a carni bianche come quelle di pollo e tacchino, ma anche alla lonza di maiale, al pesce azzurro di piccolo taglio, alle uova ed in particolare all’albume, ricco di proteine e povero di grassi, e poi al parmigiano e al grana padano, fonti di acidi ramificati che li rendono perfetti anche come spuntino post workout”, suggerisce la nutrizionista. “E poi ricordiamo che, per quanto riguarda i carboidrati, anche la frutta ne è una fonte: per cui se è vero che una colazione a base di frutta e fette biscottate è squilibrata perché troppo ricca unicamente di glucidi, è anche vero che una colazione a base di frutta, yogurt e frutta secca fornisce tutti i macronutrienti di cui abbiamo bisogno”, ricorda la dottoressa Temponi.

I RISCHI PER LA SALUTE DI UN ECCESSO DI PROTEINE —

Oltre ai rischi per la linea, infatti, una dieta iperproteica che escluda i carboidrati può comportare dei rischi anche per la salute: “Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come una assunzione eccessiva di proteine a discapito dei carboidrati possa stimolare in modo cronico l’asse ipotalamo-ipofisi-surreni, con un aumento degli ormoni vasocostrittori, tra cui il cortisolo, legato all’incremento dell’insulino resistenza, della trigliceridemia e della ipercolesterolemia. Infine va ricordato che un eccesso di proteine ha un effetto negativo sul microbiota intestinale, causando stitichezza. Per questo è sempre bene seguire una dieta equilibrata, che preveda i tre macronutrienti, ma sapendo scegliere le fonti migliori sia di carboidrati sia di proteine e grassi”, conclude Temponi.

