Prossimi giorni tra Sole, picchi di 40°C ma anche locali temporali, ecco le zona a rischio

L’area di alta pressione di matrice africana che ha portando caldo intenso sulla Spagna fino a tutto il weekend si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia ed entro giovedì collocherà i suoi massimi sulle regioni meridionali. Ci aspetta dunque un periodo non inferiore ai 4-5 giorni di caldo intenso con temperature che potranno lievitare fino alla soglia dei 40°C o più al Sud ma che saranno non lontane dai 40°C anche al Centro Nord. Il contesto sarà stabile e soleggiato con poche velature, le uniche zone che risentiranno di qualche passaggio temporalesco saranno quelle alpine lambite da correnti umide e più fresche di matrice oceanica. Tra venerdì e il weekend l’area di bassa pressione attualmente presente sul Golfo di Biscaglia sarà agganciata da una discesa di aria fredda dal nord Atlantico e diventerà un tutt’uno con una depressione sul Regno Unito. In questo frangente parte dell’Italia dovrebbe essere coinvolta da un passaggio instabile più incisivo che potrebbe portare forti temporali e un parziale calo delle temperature, non ovunque. Ma intanto vediamo un maggiore dettaglio per i giorni a venire.La settimana si apre con una giornata di lunedì stabile e soleggiata, da segnalare solo qualche fugace temporale pomeridiano sulle Alpi orientali e molto isolato sull’Appennino meridionale. Le temperature salgono ancora con punte di 35/36°C al Centro Nord e non oltre i 30/32°C al Sud. La ventilazione risulterà debole meridionale. Martedì avremo qualche nube in più al Centro Nord, ma si tratterà di nuvolosità alta e stratificata che non avrà conseguenze apprezzabili, da segnalare invece qualche temporale pomeridiano più diffuso sulle Alpi, localmente anche intenso e con un locale coinvolgimento in serata anche della pianura piemontese e a tratti dell’alta pianura lombarda. Le temperature aumentano ancora, le massime potranno toccare i 38°C al Centro Nord e portarsi oltre i 35°C anche al Sud. La ventilazione risulterà più accesa dai quadranti meridionali. Mercoledì molto simile al martedì con nubi medio alte al Centro Nord e locali temporali in transito sulle Alpi, probabilmente fin dalla mattinata. Le temperature tendono a calare leggermente al Nord, saranno in aumento invece altrove con punte di 40°C al Sud. La ventilazione sarà a tratti tesa meridionale. Giovedì qualche transito di nubi stratificate anche al Sud in un contesto sempre ampiamente soleggiato che vedrà una instabilità diurna più isolata sulle Alpi. Le temperature raggiungeranno valori ragguardevoli, si potranno superare i 40°C al Sud e i 38°C al Centro Nord. La ventilazione resterà meridionale.

Fonte 3b meteo