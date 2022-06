Prossimi giorni, anticiclone e caldo intenso

SITUAZIONE. L’anticiclone africano sta tornando a rinforzare sulle nostre regioni settentrionali, dopo gli ultimi forti temporali di ieri al Nordest, e il tempo si mostra più stabile oggi, giovedì, a parte qualche rovescio o temporale sui settori alpini. Le temperature torneranno ad aumentare al Centro-Nord e Sardegna, mentre perderanno temporaneamente alcuni gradi al Sud, pur in un contesto termico caratterizzato da valori sempre molto elevati. Nel corso di venerdì una saccatura nord atlantica cercherà di inviare un impulso di instabilità verso le regioni settentrionali, ostacolato però dall’anticiclone. Ne conseguirà una giornata comunque a tratti instabile e temporalesca sulle Alpi con locali sconfinamenti dei fenomeni alle alte pianure, mentre sul resto d’Italia continuerà a splendere il sole con temperature in aumento e caldo molto intenso su parte del Centro-Sud. Nel dettaglio:

METEO GIOVEDI’. Condizioni inizialmente soleggiate su quasi tutta Italia, salvo qualche rovescio o temporale su alto Piemonte e Valle d’Aosta sudorientale. Nel pomeriggio sarà di nuovo sulle Alpi che si attiveranno altri rovesci o temporali sparsi, che sul settore occidentale si protrarranno fino a sera, sconfinando localmente alle pianure dell’alto Piemonte. Sul resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, con poche nubi ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime fino a 34/35°C sulla Romagna, 35/36°C sulle interne tirreniche, 36/37°C in Sardegna, punte di 38/39°C su Foggiano, Materano e Sicilia interna.

METEO VENERDI’. Qualche temporale nella notte e al mattino sulle Alpi occidentali, specie su alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, altrove giornata inizialmente soleggiata o soltanto velata su Val Padana, Sardegna e Toscana, alcuni annuvolamenti in più lungo le Alpi. Dal pomeriggio-sera rovesci e temporali più organizzati si formeranno su gran parte dell’arco alpino, concentrandosi soprattutto sul settore centro-orientale, localmente anche di forte intensità e con locali sconfinamenti fino alle alle alte pianure lombardo-venete e friulane. Prevalgono cieli sereni sul resto d’Italia, al più velati sulle regioni meridionali. Temperature in ulteriore aumento salvo locali cali sulle Alpi, punte di 40°C e localmente oltre su Foggiano, Materano e Sicilia occidentale interna. Per l’evoluzione per il weekend clicca qui.

Fonte 3b meteo – foto archivio