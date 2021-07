Proseguono le iscrizione per il rally di Monte San Giovanni Campano

I motori in vista della 1°Rally di Monte San Giovanni Campano,iniziano a scaldarsi. L’affiatato gruppo della rally Game in stretta collaborazione con Asd Free Spirit locale, stanno curandone i minimi dettagli di questa Kermesse. L’evento é pronto ad andare in scena nel week end del 7 e 8 agosto prossimi,saranno Monte San Giovanni e Boville Ernica ad ospitare i tratti cronometrati,ad Arpino é ubicato il parco assistenza .La macchina organizzativa, procede spedita per la rinascita di questa manifestazione rallystica ,la terza in regione dopo Argil e Roma Capitale.Il Rally di Monte San Giovanni, negli anni 2008 e 2015 ha segnato un appuntamento fisso per gli appassionati e equipaggi. Le iscrizioni,giorno dopo giorno,stanno dando forma ad un elenco iscritti degno di nota. L’organizzazione, ha anche stretto la collaborazione per collegamenti live e dirette social per l’intera durata della manifestazione.La Kermesse, verrà seguita la passo passo; dalle verifiche all’arrivo, quest’ultimo fissato per le 19 di domenica 8 agosto a Monte San Giovanni.Punto di riferimento informativo per gli appassionati e il sito web www.rallymsgc.it sempre aggiornato.

Press-office Rally Game By Art Digital.