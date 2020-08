Proseguono in tutta la provincia i controlli della Polizia di Stato durante i fine settimana

Non si arrestano i servizi della Polizia di Stato finalizzati al controllo del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Coid-19. Anche questo fine settimana l’attenzione si è concentrata sui luoghi della movida nei quali si riuniscono soprattutto i più giovani.In ottemperanza all’ordinanza emanata dal Questore, secondo le linee guida fornite dal Prefetto, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno messo in campo le proprie pattuglie. In tutta la provincia gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e dei Commissariati distaccati hanno effettuato accertamenti sul rispetto delle prescrizioni imposte agli esercenti ed agli avventori dei locali.Nel weekend appena trascorso sono state controllate 340 persone e 118 veicoli, oltre a 49 attività commerciali. La Polizia di Stato continuerà a vigilare sul rigoroso rispetto delle indicazioni emanate dagli organi competenti ed a far rispettare le prescrizioni riguardanti l’uso della mascherina, il divieto di assembramenti ed il divieto di circolazione per le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria.

Comunicato stampa

Correlati