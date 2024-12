Proseguono gli eventi per Frosinone Città in Festa

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma di Frosinone Città in Festa.

Il calendario di eventi voluto dall’amministrazione Mastrangeli prevede per venerdì 20 in piazza Turriziani, dalle 17 alle 18, “Ragazzi di provincia”, realizzazione libera di graffiti con la partecipazione di studenti del Liceo Artistico “Bragaglia” e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, a cura del Gruppo EQUINOXXX. Dalle 18 alle 24: performance live di artisti emergenti locali. Sabato 21, sempre in piazza Turriziani, ore 21: Christmas party con Andrea Zelletta by Goddamn Events. Sabato 21, in Villa comunale, i mercatini di Natale; ore 16, intrattenimento bambini con Babbo Natale; ore 16.30, Bubble show, spettacolo di bolle di sapone e fuoco. Domenica 22 in piazza Turriziani, dalle 10 alle 20, spazio a Frosinone Alta Food & Street Market a cura dell’Associazione Frosinone Alta; ore 17, concerto “Lo swing che ti scalda il Natale” a cura della Manhattan Swing Band” (in stile swing, con particolare tributo a Frank Sinatra e musiche natalizie). Domenica, in Villa Comunale, mercatini di Natale; ore 16, Babbo Natale incontra i bambini; ore 17: Fire Show – spettacolo di focoleria; ore 18:30: “Feel The Spirit“, Gospel&Soul , Christmas carols a cura della Direttrice Artistica Katia Sacchetti. Ancora domenica, in via Aldo Moro, dalle 9 alle 20: “A Natale… Di tutto un po’ 2024”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita. Martedì 24 in piazza Turriziani, alle ore 11, previsto il concerto a cura dell’Associazione “I Piccoli Pastorelli”, per “Auguri in piazza”. Giovedì 26, nella cornice della Sacra Famiglia, alle 17.30 andrà in scena la toccante rievocazione del Presepe Vivente, a cura della Pro Loco di Frosinone.

Per il programma dei concerti all’interno delle Chiese, alla Sacra Famiglia, venerdì 20 dicembre alle 20, in programma “A Christmas Carol … un canto di Natale!” con il coro Mystique; coro Voci Bianche LietArmonia, diretto da Katia Sacchetti. Gloria Trapani, voce solista; Marco Attura, pianoforte e direzione. Il 21 dicembre in calendario “Singing Christmas” alle 19 alla Cattedrale di Santa Maria: coro femminile Eos, con Mario Madonna (pianoforte) e Fabrizio Barchi (direttore).