Prosegue a grande ritmo il progetto “polis” in provincia di Frosinone: riaperto anche l’ufficio postale di Posta Fibreno

Dopo gli ultimi interventi la sede di via Libertà torna operativa con spazi rinnovati e ancora più servizi.

Al via anche il cantiere del presidio di Aquino, che sarà sostituito da un ufficio postale mobile.

Prosegue a grande ritmo il progetto “Polis” in provincia di Frosinone.

Con la riapertura di della sede di Posta Fibreno salgono a 67 gli uffici postali nel Frusinate completamente rinnovati e dotati di nuovi servizi a sportello. Il progetto “Polis” sarà completato entro la fine del 2026 interessando tutti gli 83 uffici postali dei comuni della provincia di Frosinone con meno di 15mila abitanti.

L’iniziativa, oltre a mantenere la presenza capillare dell’azienda sul territorio, prevede il rinnovamento degli uffici postali e l’ampliamento della tradizionale offerta, includendo la disponibilità a sportello di numerosi servizi della Pubblica Amministrazione.

Tra i principali interventi che hanno proiettato nel futuro la sede di Posta Fibreno, nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente e l’implementazione di soluzioni a basso impatto ambientale come, ad esempio, il nuovo impianto di illuminazione a led, che consente un notevole miglioramento del comfort visivo e un sensibile risparmio energetico. Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche i cittadini di Posta Fibreno possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Disponibili nel presidio di via Libertà anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Ed è partito anche il cantiere della sede di Aquino che, per evitare qualunque disagio all’utenza, sarà sostituita da un ufficio postale mobile, presso il quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni normalmente disponibili a sportello. I cittadini potranno rivolgervisi secondo il consueto orario di apertura dell’ufficio postale di Aquino: dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dati alla mano, in provincia di Frosinone Poste Italiane occupa infatti oltre 800 dipendenti e garantisce la capillarità sul territorio attraverso 130 uffici postali, 101 ATM Postamat e 6 tra centri e presidi di distribuzione di corrispondenza e pacchi (Frosinone, Sora, Pontecorvo, Cassino, Fiuggi Fonte e Alatri). Alla già significativa rete di uffici postali si aggiungono oltre 290 “Punto Poste” e “PuntoLis”, vale a dire una molteplicità di esercizi presso i quali è possibile effettuare molti dei servizi tradizionalmente offerti a sportello.