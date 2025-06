PROROGA ZONA FRANCA URBANA, ROCCA E RINALDI: GOVERNO CONFERMA SOSTEGNO A TERRITORI COLPITI DAL SISMA

«La Giunta della Regione Lazio, dal giorno del suo insediamento, ha un compito importante: ridonare un futuro alle zone colpite dal sisma del 2016. Iniziare a ricucire una ferita aperta da tempo, dando una netta accelerazione al processo di ricostruzione. Questo è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra Governo, Regione e i Comuni del cratere. La proroga della Zona Franca Urbana per i territori colpiti dal Sisma del 2016, approvata ieri durante il Consiglio dei ministri, conferma il lavoro sinergico che quotidianamente portiamo avanti. Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con la sua visione strategica è riuscita ad accogliere le richieste dei Comuni del cratere: il suo è un gesto di vicinanza per continuare il processo di ricostruzione del tessuto economico e sociale dell’Appennino centrale colpito dal sisma».



Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, commentando la proroga della Zona Franca Urbana approvata dal Consiglio dei ministri.



«Grazie al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Consiglio dei ministri, oggi le istituzioni riescono a far sentire la propria vicinanza ai territori colpiti dal sisma del 2016. La nostra visione di una ricostruzione anche economica e sociale, con la proroga della Zona Franca Urbana, è stata confermata dal Governo. Il processo di ricostruzione va avanti costantemente: ogni giorno il nostro impegno è quello di riportare in questi territori una rinascita non solo abitativa, ma anche economica, per investire sulla forza di questi borghi dell’Appennino. Una buona notizia resa possibile dalla forza e dalla collaborazione delle istituzioni. Per questo ringrazio l’onorevole Paolo Trancassini, il commissario Guido Castelli e tutti i sindaci del territorio, che quotidianamente si fidano del Governo nazionale e regionale», ha aggiunto l’assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.