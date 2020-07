Proposte ed azioni per il territorio. La Lega si riunisce a Fiuggi

Gli Amministratori della Lega Salvini Premier e gli eletti del territorio della provincia di Frosinone, Giovedi 2 Luglio 2020 dalle ore 10:00 alle 18:00 si riuniranno a Fiuggi, presso l’Hotel Silva Splendid, per confrontarsi sulle proposte e le azioni da promuovere sul territorio.

A presiedere i lavori, l’On Francesco Zicchieri, segretario regionale nonche’ commissario della provincia di Frosinone; una giornata di lavoro, ascolto e confronto, fortemente voluta dallo stesso, in considerazione che stiamo vivendo in una fase dove la grave crisi economica e sociale post rischia di degenerare in modo irreversibile, se non si attuano tempestivamente misure ed iniziative di carattere politico ed amministrativo.

I nostri territori hanno bisogno di investimenti concreti, a partire dal Governo e la Regione, e comunque anche Provincia e Comuni, gli amministratori debbono assolutamente fare un’assunzione di responsabilita’ del proprio ruolo, dobbiamo essere capaci di anticipare gli eventi, l’esitazione potrebbero avere costi irreversibili.

La provincia di Frosinone ha bisogno di una “task force” senza precedenti, oltre alla crisi economica va affrontata quella sociale, ambientale e sanitaria, un territorio dove la politica si trova troppo spesso a dividersi le poltrone invece di affrontare la programmazione e le criticita’.

L’occasione di Fiuggi sara’ proprio questa, ascoltare, confrontarsi e costruire insieme un’idea di territorio che sappia alzare l’asticella.

Il Coordinamento Provinciale di Frosinone