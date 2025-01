Proposta di Zona Rossa alla Stazione di Frosinone: Sicurezza e Disagi al Centro del Dibattito

La stazione ferroviaria di Frosinone torna al centro dell’attenzione pubblica per una serie di problematiche che coinvolgono sicurezza, pedonalizzazione e disagi ai pendolari. La proposta di istituire una “zona rossa” temporanea nell’area esterna alla stazione e nelle sue pertinenze è stata avanzata dal deputato Nicola Ottaviani, ex sindaco della città e attuale segretario della Commissione Bilancio.

Il contesto: restyling e disagi

Il progetto di riqualificazione dell’area, guidato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), prevede una completa pedonalizzazione di Piazzale Kambo, attualmente interdetto al traffico veicolare. Se da un lato l’intervento promette di valorizzare l’accesso alla stazione e migliorare l’estetica dell’area, dall’altro ha generato non poche difficoltà per pendolari e residenti.

La chiusura al traffico ha ridotto la disponibilità di parcheggi e reso più complicati i collegamenti, creando malumori tra gli utenti abituali della stazione. Parallelamente, si sono intensificati i controlli delle forze dell’ordine, con operazioni come quella di ieri a Piazza Pertini, dove erano presenti sia la Polizia di Stato che i vigili urbani, per garantire ordine e sicurezza.

La proposta di Nicola Ottaviani

Proprio per far fronte alla crescente percezione di insicurezza e ai disagi segnalati dai cittadini, Ottaviani ha richiesto al prefetto Ernesto Liguori l’istituzione di una zona rossa temporanea. Questo strumento, utilizzato in situazioni che richiedono un monitoraggio particolarmente stringente, potrebbe rappresentare una soluzione per garantire maggiore controllo sull’area, prevenendo episodi di degrado e criminalità.

“È necessario intervenire rapidamente per tutelare i cittadini e migliorare la vivibilità di una zona cruciale per la città come quella della stazione ferroviaria,” ha dichiarato Ottaviani, sottolineando l’urgenza di un’azione coordinata tra le istituzioni.

Quali prospettive?

Mentre il dibattito sulla pedonalizzazione continua, resta da capire se la proposta della zona rossa otterrà l’approvazione del prefetto e quale sarà l’effetto delle misure adottate sui lavori in corso. Da un lato, c’è chi vede nella pedonalizzazione un’opportunità per trasformare l’area in uno spazio più moderno e vivibile; dall’altro, i pendolari temono che i disagi possano protrarsi per troppo tempo.

L’intervento di RFI, unito alla collaborazione delle autorità locali, sarà decisivo per trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza, mobilità e sviluppo urbano.

La vicenda della stazione di Frosinone mette in luce le sfide complesse che le città si trovano ad affrontare nel conciliare progetti di modernizzazione e gestione delle problematiche quotidiane. Riusciranno le proposte avanzate a trovare il giusto compromesso? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

