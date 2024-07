Proposta di matrimonio in riva al mare, ma l’anello si perde tra le onde… il finale inaspettato

Lo scenario perfetto, la persona perfetta: una proposta di matrimonio in riva al mare, la sabbia morbida sotto i piedi, l’orizzonte a colorare lo sfondo e il rumore delle onde ad accompagnare le parole dell’uomo, poche lettere per esprimere il desiderio di passare insieme il resto della vita. Sembrava che nulla potesse scalfire la favola della coppia, finché dopo il fatidico “sì” non hanno deciso di festeggiare gettandosi tra le onde e, quando sono usciti dall’acqua, non c’era più l’anello al dito anulare.

A quel punto la proposta si è trasformata in un’avventura, quasi un libro fantasy: la ricerca dell’anello.

All’emozionato “sì” è seguito un disperato “no” quando la futura sposa si è resa conto di essere riemersa dall’acqua senza l’anello al dito, quello che aveva ricevuto solo qualche minuto prima a simboleggiare il “per sempre” con il suo fidanzato. «Adesso abbiamo un aneddoto pazzesco da raccontare», ironizza Katie nella didascalia al post pubblicato su Instagram.

La fitness influencer di 24 anni non ha pensato che celebrare tra le onde potesse creare problemi, ma nonostante gli scatti dolci e memorabili, perfetti per i social, la coppia ha dovuto lanciarsi alla ricerca dell’anello perduto.Ad aiutarli dei passanti che hanno voluto fare la loro parte nel dare a Katie e al suo lui un lieto fine. Il pessimismo dei giovani è stato espresso dalla ragazza con un demoralizzato: «Impossibile trovarlo… è nell’oceano!». Eppure questa favola ha trovato il suo eroe e uno dei passanti è riuscito a recuperare il cimelio: «L’uomo dei miracoli», commenta Katie.

