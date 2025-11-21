Pronto soccorso in allarme: da gennaio mancherà la metà dei medici in un ospedale su tre. L’indagine che fotografa l’emergenza silenziosa

Una nuova indagine della Simeu – la Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza – conferma una crisi senza precedenti nei pronto soccorso italiani: in circa il 30% delle strutture, da gennaio, mancherà almeno metà dei medici necessari per garantire il servizio. Il quadro, riportato dal Corriere della Sera, mette in luce una situazione definita dagli stessi esperti «non più sostenibile».
I dati dell’indagine
L’analisi condotta dalla Simeu sugli organici delle principali strutture di emergenza-urgenza evidenzia criticità diffuse e mai così profonde:
Solo il 31% dei pronto soccorso potrà contare su un organico medico oltre il 75% del fabbisogno.
Il 39% delle strutture avrà una copertura tra il 50% e il 75%.
Nel 26% dei pronto soccorso mancherà almeno la metà dei medici, con organici pari o inferiori al 50%.
Un ulteriore 4% rischia di scendere sotto il 25% della dotazione prevista.
Il peggioramento atteso a gennaio è legato in larga parte alla scadenza di numerosi contratti di libero professionista e gettonisti, figure che negli ultimi anni hanno sostenuto servizi già in forte sofferenza.
Le cause di una crisi annunciata
Secondo la Simeu, i pronto soccorso sono diventati uno dei fronti più fragili della sanità italiana. Tra i fattori principali:
carichi di lavoro crescenti, spesso insostenibili
stress e burnout diffusi tra gli operatori
scarsa attrattività della specializzazione in Emergenza-Urgenza
dimissioni e cambi di reparto da parte di molti professionisti
mancato ricambio generazionale, con posti di specializzazione che restano scoperti
Il risultato è una spirale negativa che sta progressivamente svuotando i reparti più critici.
Le conseguenze per i cittadini
La riduzione degli organici rischia di tradursi rapidamente in disagi per l’utenza e in un aumento del rischio clinico. Tra i possibili effetti:
tempi di attesa più lunghi, anche nei casi tempo-dipendenti
maggiore rischio di errori per sovraccarico del personale
chiusure temporanee di servizi o riduzione dei turni
difficoltà nella gestione dei picchi stagionali
pressione crescente sugli operatori rimasti in servizio
Gli esperti parlano di una potenziale “tempesta perfetta”: più pazienti, meno medici e reparti sempre più esposti.
Le possibili soluzioni
La Simeu indica alcune priorità per invertire una tendenza che, senza interventi strutturali, rischia di diventare irreversibile:
incentivi economici e maggiori tutele per chi lavora in emergenza
stabilizzazione dei contratti precari
investimenti nelle scuole di specializzazione
riorganizzazione dei servizi territoriali e dei percorsi di triage
potenziamento del personale infermieristico e delle figure di supporto
Un campanello d’allarme da non ignorare
L’indagine Simeu non è solo una fotografia del presente, ma un monito per i prossimi mesi: con organici già ridotti e un ulteriore calo alle porte, la capacità dei pronto soccorso italiani di garantire assistenza tempestiva e sicura potrebbe essere seriamente compromessa.
Le istituzioni sono chiamate ad agire in tempi rapidi per evitare che la crisi dell’emergenza-urgenza diventi irreversibile.
Foto archivio