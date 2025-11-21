Pronto soccorso in allarme: da gennaio mancherà la metà dei medici in un ospedale su tre. L’indagine che fotografa l’emergenza silenziosa

Una nuova indagine della Simeu – la Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza – conferma una crisi senza precedenti nei pronto soccorso italiani: in circa il 30% delle strutture, da gennaio, mancherà almeno metà dei medici necessari per garantire il servizio. Il quadro, riportato dal Corriere della Sera, mette in luce una situazione definita dagli stessi esperti «non più sostenibile».

I dati dell’indagine

L’analisi condotta dalla Simeu sugli organici delle principali strutture di emergenza-urgenza evidenzia criticità diffuse e mai così profonde:

Solo il 31% dei pronto soccorso potrà contare su un organico medico oltre il 75% del fabbisogno.

Il 39% delle strutture avrà una copertura tra il 50% e il 75%.

Nel 26% dei pronto soccorso mancherà almeno la metà dei medici, con organici pari o inferiori al 50%.

Un ulteriore 4% rischia di scendere sotto il 25% della dotazione prevista.

Il peggioramento atteso a gennaio è legato in larga parte alla scadenza di numerosi contratti di libero professionista e gettonisti, figure che negli ultimi anni hanno sostenuto servizi già in forte sofferenza.

Le cause di una crisi annunciata

Secondo la Simeu, i pronto soccorso sono diventati uno dei fronti più fragili della sanità italiana. Tra i fattori principali:

carichi di lavoro crescenti, spesso insostenibili

stress e burnout diffusi tra gli operatori

scarsa attrattività della specializzazione in Emergenza-Urgenza

dimissioni e cambi di reparto da parte di molti professionisti

mancato ricambio generazionale, con posti di specializzazione che restano scoperti

Il risultato è una spirale negativa che sta progressivamente svuotando i reparti più critici.

Le conseguenze per i cittadini

La riduzione degli organici rischia di tradursi rapidamente in disagi per l’utenza e in un aumento del rischio clinico. Tra i possibili effetti:

tempi di attesa più lunghi, anche nei casi tempo-dipendenti

maggiore rischio di errori per sovraccarico del personale

chiusure temporanee di servizi o riduzione dei turni

difficoltà nella gestione dei picchi stagionali

pressione crescente sugli operatori rimasti in servizio

Gli esperti parlano di una potenziale “tempesta perfetta”: più pazienti, meno medici e reparti sempre più esposti.

Le possibili soluzioni

La Simeu indica alcune priorità per invertire una tendenza che, senza interventi strutturali, rischia di diventare irreversibile:

incentivi economici e maggiori tutele per chi lavora in emergenza

stabilizzazione dei contratti precari

investimenti nelle scuole di specializzazione

riorganizzazione dei servizi territoriali e dei percorsi di triage

potenziamento del personale infermieristico e delle figure di supporto

Un campanello d’allarme da non ignorare

L’indagine Simeu non è solo una fotografia del presente, ma un monito per i prossimi mesi: con organici già ridotti e un ulteriore calo alle porte, la capacità dei pronto soccorso italiani di garantire assistenza tempestiva e sicura potrebbe essere seriamente compromessa.

Le istituzioni sono chiamate ad agire in tempi rapidi per evitare che la crisi dell’emergenza-urgenza diventi irreversibile.

Foto archivio