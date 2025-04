Pronta la 38ᵃ ed. della Mostra Agricola CampoVerde

Pronta al via la 38ᵃ ed. della Mostra Agricola CampoVerde che si terrà nell’Area Fiere di Campoverde da giovedì 24 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00. La Mostra Agricola CampoVerde organizzata dalla Tre M srl, calendarizzata come Nazionale dalla Regione Lazio vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Turismo rurale Foreste Pesca Energie rinnovabili del Lazio (Arga). Molti gli appuntamenti in programma consultabili sul sito www.mostracampoverde.it, legati al mondo della zootecnia ma anche all’innovazione. Grande spazio alla cultura e all’informazione nella otto giorni di Fiera, molti i convegni in programma aperti a tutti. Prima grande novità di quest’anno il padiglione tematico dedicato alla Regione Lazio, cuore di questa edizione che, a cominciare dalle ore 9.00 di Giovedì 24 Aprile ospiterà convegni, focus, dibattiti, degustazioni e laboratori che parlano delle eccellenze del territorio. Il giorno dell’apertura si comincia alle 9.00 con i più piccoli ed una spettacolare caccia al tesoro alla scoperta delle tradizioni in collaborazione con i volontari dell’Avis di Aprilia. Da non perdere alle 10.00 il Convegno dal titolo “Reflui e sottoprodotti agricoli – Solo energia o riqualificazione ambientale per il Territorio?” a seguire i festeggiamenti dedicati ai 20 anni della scuola Latina Formazione con la presentazione delle attività legate alla scuola e del corso da chef con particolare attenzione alla disabilità. Per “La cucina dell’Inclusione” saranno serviti una serie di piatti preparati dai ragazzi speciali della scuola. Alle 16.00 alla presenza delle autorità militari, civili e religiose brindisi inaugurale con i vini della Strada del vino della provincia di Latina abbinato al gelato gastronomico del maestro Valerio Esposito della gelateria Tonka di Aprilia premiata con i “Tre Coni”, ed inserita nella guida “Gelaterie d’Italia” di Gambero Rosso. A seguire rinfresco con prodotti locali e assaggi della carne maremmana, riservato alle autorità, agli allevatori ed agli ospiti dell’inaugurazione, presso il villaggio maremmano dei Butteri, a cura dell’Az. Gnessi Teresa. Impegnativa anche la giornata di venerdì 25 aprile, in apertura alle 9.00 il convegno: “Polo nazionale della frutticoltura alternativa. Kiwi, Avocado, Pitaya e cenni di alcune specie esotiche coltivabili nell’Agro Pontino” a cura dell’agronomo Ottavio Cacioppo. A seguire, sempre nel padiglione della Regione Lazio “La cucina identitaria, sostenibile e antispreco, non solo polpette”. Per gli appassionati di Galateo, focus sulle buone maniere per apparecchiare con gusto. Alle 16.30 nel padiglione della Latina Formazione i ragazzi della scuola si cimenteranno in uno spettacolo teatrale tragicomico tratto dal III Canto dell’Inferno di Dante Alighieri dal titolo “Lasciate ogni speranza o voi che entrate … L’Inferno siamo noi!”. Intorno alle 17.00, nel padiglione della Regione Lazio da non perdere “Dal Veneto all’Agro Pontino” l’incontro propone, lungo il filo della storia, i piatti della tradizione veneta portati in provincia di Latina dai bonificatori. Alle 18.30 masterclass con degustazione guidata dei vini nettunesi della Cantina Bacco e della Casa Divina Provvidenza. Per tutti i giorni della fiera, dalle 9.30 alle 18.30, gli allievi della scuola di Istruzione e Formazione Professionale Latina Formazione Lavoro, sede di Aprilia, dimostreranno attraverso le loro maestrie l’importanza di un percorso professionale offendo gratuitamente acconciature e trucco a chi vorrà affidarsi alle loro sapienti mani. Da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine, e dell’Associazione The Factory 1944. Alla Mostra Agricola CampoVerde tornano due grandi eventi legati alla zootecnia: la II ed. Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana dedicata al meglio dell’allevamento dei bovini maremmani nazionali, da giovedì 24 a domenica 27 aprile; e la Rassegna Regionale Del Bovino Charolaise, Limousine e Bufalina con particolari razze iscritte nel libro genealogico delle carni pregiate dal 1° al 4 maggio. Nell’area fieristica più di 400 espositori dei settori merceologici rappresentati, legati all’agricoltura, alla floricoltura e all’innovazione, oltre all’enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane. Una vasta Esposizione zootecnica con tutte le novità per il miglioramento genetico dell’animale, dell’alimentazione e nutrizione. Nei vari padiglioni della fiera il Salone del peperoncino, una mostra campionaria dove si potranno osservare circa 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo e uno stand gastronomico dove degustare piatti piccanti per appassionati e gourmet, ma anche per semplici curiosi. Da vedere fino a domenica 27 aprile, lo Special Event The Western show Campoverde 2025: Team penning delle varie categorie a cura di Marco Sterbini. Oltre ad un’infinità di spettacoli, esposizione macchinari agricoli d’epoca con dimostrazione di funzionamento di Trebbia “a fermo” e di Sgranasfogliatrice, a cura dell’Asd Ala Littoria, dimostrazioni cinofile con le regole di base per una buona convivenza e per imparare a capire il linguaggio del cane. Ma anche la Fattoria Didattica e la possibilità di assistere ad una dimostrazione di filatura e mozzatura live a cura di Alessandro De Cesari il Caciocavalliere per la gioia di grandi e piccini. Nell’Area bimbi, il Circo Felliniano, la Ruota Panoramica, il Trenino itinerante con il quale si potrà fare il giro di tutta la fiera, a cura di Susy Niemen, e poi l’area sosta famiglie e food truck, giochi a premi, artisti di strada, sfilate di costumi d’epoca e balli country. Taglio del nastro, con le autorità Militari, Civili e Religiose giovedì 24 Aprile alle ore 16.00 e poi tutti i giorni fino a domenica 27 Aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS148 .

Tutto il programma su www.mostracampoverde.it